PILNE
Będzie nocna prohibicja w stolicy
Warszawscy radni poparli w czwartek wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na terenie dwóch dzielnic: Śródmieścia i Pragi-Północ. Zakaz będzie obowiązywał w godzinach 22.00 - 6.00 i dotyczy sklepów i stacji benzynowych.
Nocna prohibicja zacznie obowiązywać 14 dni po opublikowaniu w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego czyli najprawdopodobniej 1 listopada.
Głosowanie niemal jednomyślne
Za wprowadzeniem nocnej prohibicji w Śródmieściu było 55 radnych, jeden był przeciw. Jeśli chodzi o Pragę-Północ za wprowadzeniem zakazu było 55 radnych, dwójka radnych była przeciw.
Na sesji miał być obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - pomysłodawca projektu, jednak nie zdążył wrócić z Brukseli.
Dwie dzielnice na początek, potem reszta miasta
W uzasadnieniu projektów uchwał wskazano, że w raporcie z przeprowadzonych konsultacji pojawiały się głosy mieszkańców, aby najpierw wprowadzić ograniczenia w Śródmieściu i na Pradze-Północ, a później sukcesywnie w całym mieście.
Zaznaczono również, że wiele innych miast najpierw wprowadzało ograniczenie w wybranych dzielnicach czy osiedlach. Zrobiły tak np. Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków i Gdańsk. Część z tych miast zdecydowała o późniejszym rozszerzeniu strefy objętej ograniczeniem na kolejne dzielnice lub na całe miasto.
PAP, sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Polacy coraz bogatsi. Ale za mało oszczędzamy
Złota ofensywa Glapińskiego zadziwia świat
Samozbiory – sieci handlowe poczuły krew
»»Serwis informacji z rolnictwa – oglądaj Wiadomości Agro w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.