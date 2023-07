Premier: Politycy PO i Lewicy głosowali przeciw KPO

Europarlamentarzyści PO i Lewicy odrzucając poprawki PiS do rezolucji PE ws. Polski de facto głosowali przeciw KPO, przeciw przyjęciu środków na uchodźców z Ukrainy i głosowali za przyjęciem nielegalnych imigrantów - powiedział w czwartek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Po wznowieniu, w czwartek wieczorem, obrad przez Sejm z wnioskiem formalnym o przerwę w pracach izby wystąpił poseł KO Arkadiusz Marchewka. Mówił, że za chwilę rząd poprosi o udzielenie absolutorium i zgodę na zatwierdzenie wydatków budżetowych w 2022 r.

Sejm nie może przyjąć tego oszustwa, po raz pierwszy w wolnej Polsce, doszło do sytuacji, że rząd nie otrzymał pozytywnej oceny za wykonanie budżetu (…), bo miliardy złotych wyprowadziliście poza kontrolę Sejmu i obywateli. Z długu stworzyliście fundusz wyborczy, który obywatele będą musieli spłacić - mówił poseł KO pod adresem rządzących.

Arkadiusz Iwaniak (Lewica) z kolei zarzucał rządowi PiS, że od 800 dni nie pozyskał dla Polski środków na KPO.

Po tych wypowiedziach, głos zabrali przedstawiciele rządu, w tym premier Morawiecki, który powiedział, że „polski polityk ma tylko jeden obowiązek - służyć państwu polskiemu”.

Mówił, że w środę europarlamentarzyści PiS złożyli w Parlamencie Europejskim wniosek o przyjęcie trzech poprawek do rezolucji PE.

Żądanie o pieniądze z KPO, to była pierwsza poprawka, druga - zakaz przyjmowania nielegalnej imigracji, to była druga poprawka i trzecia - żądanie wypłaty środków na uchodźców z Ukrainy. I co zrobili posłowie PO, Lewicy, ci którzy dzisiaj jak hipokryci domagają się pieniędzy z KPO? Otóż wczoraj, podczas głosowania nad tą rezolucją odrzucili poprawki europarlamentarzystów PiS - powiedział premier.

Stwierdził, że „de facto oni głosowali przeciw KPO, de facto głosowali przeciw przyjęciu środków na uchodźców z Ukrainy i głosowali za przyjęciem nielegalnych imigrantów”.

We wtorkowym głosowaniu Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której krytykuje powołanie w Polsce komisji weryfikacyjnej ds. wpływów rosyjskich oraz nowelizację prawa wyborczego. Podczas debaty zgłoszono trzy poprawki przez grupę EKR, do której należy PiS. Dotyczyły one uruchomienia środków z KPO, wezwania KE, aby zakończyła prace nad kwestią przymusowej relokacji migrantów oraz uruchomienia unijnych środków na uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski.

pap, jb