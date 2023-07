Pekao zdradza plany o liczbie Kont Mieszkaniowych

Bank Pekao otworzył pierwsze Konta Mieszkaniowe dla swoich klientów i liczy, że do końca roku uruchomi przynajmniej 2,5 tys. takich rachunków - ocenia Artur Jaśkiewicz, dyrektor w Departamencie Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych. Bank Pekao wprowadził do swojej oferty Konto Mieszkaniowe 10 lipca.

„Widzimy zainteresowanie Kontem Mieszkaniowym, pierwsi klienci pojawili się tego samego dnia, kiedy wprowadziliśmy ofertę, czyli w poniedziałek. Założyliśmy już pierwsze konta, ale jest za wcześnie, aby mówić o liczbach. Dopiero rozpoczęliśmy kampanię informacyjną na temat tego produktu skierowaną do naszej bazy klientów” - powiedział Jaśkiewicz. „Przyjęliśmy jako poziom minimum, że chcemy do końca roku otworzyć przynajmniej 2,5 tys. takich kont” - dodał.

Dyrektor wskazał, że zainteresowanie Kontem Mieszkaniowym jest mniejsze niż Bezpiecznym Kredytem. Zaznaczył jednak, że ten drugi był przedmiotem intensywnej debaty publicznej. Konto Mieszkaniowe nie było tak szeroko dyskutowane w mediach.

„To jedyny produkt bankowy, który realnie chroni gromadzone oszczędności przed inflacją” - podkreślił.

Zaznaczył jednak, że równoległe korzystanie z Konta Mieszkaniowego i Bezpiecznego Kredytu nie jest możliwe.

„Ktoś, kto się decyduje na Bezpieczny Kredyt staje się właścicielem mieszkania lub domu. A ten czynnik wyklucza otworzenie Konta Mieszkaniowego. Można to natomiast zrobić w innej kolejności - klient oszczędza na Koncie Mieszkaniowym i następnie, zgodnie z warunkami prowadzenia rachunku, może po trzech pełnych latach skorzystać z naliczonej premii mieszkaniowej. To oznacza, że w 2027 r. zgromadzone środki wraz z premią może już przeznaczyć na wkład własny przy zakupie mieszkania i wówczas może skorzystać z preferencyjnego kredytu” - wyjaśnił Jaśkiewicz.

Oszczędności zgromadzone na Koncie Mieszkaniowym są zwolnione z podatku dochodowego (pod warunkiem wykorzystania zdeponowanych tam środków na cele mieszkaniowe). Dodatkowym bonusem dla klientów jest naliczana za każdy rok oszczędzania premia mieszkaniowa, wypłacana z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Wskaźnik wspomnianej premii przyjmowany do przeliczeń w każdym kolejnym roku jest zależny od wysokości inflacji lub wzrostu uśrednionej ceny m.kw. mieszkania w ubiegłym roku - wybierana jest wyższa wartość. Klient może otrzymać naliczoną już kwotę premii wyłącznie w przypadku dokonania przelewu środków z Konta Mieszkaniowego na zakup pierwszego mieszkania lub domu. W innych przypadkach premia nie będzie wypłacana.

Konto Mieszkaniowe mogą założyć osoby, które w dniu zawarcia umowy rachunku mają co najmniej 13 lat i nie ukończyły 45 lat oraz nie są właścicielami mieszkania lub domu. Może być ono prowadzone przez okres do 10 lat. Wraz ze startem oferty na każdym założonym w Banku Pekao Koncie Mieszkaniowym będzie obowiązywało promocyjne oprocentowanie 5 proc. przez 6 miesięcy od dnia otwarcia rachunku - z tej promocji będzie można skorzystać do 31 października 2023 r.

„Potem to oprocentowanie przechodzi na kolejne oprocentowanie promocyjne 3%, które będzie obowiązywało dla całego salda środków na Koncie Mieszkaniowym do lipca przyszłego roku. W następnych latach będziemy dostosowywali naszą ofertę do bieżącej sytuacji rynkowej” - zapowiedział dyrektor.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r.

ISBnews/rb