Nie łącz dietetycznych napojów z alkoholem

Picie tradycyjnych alkoholi z czasem może się znudzić. Z tego powodu nie tak rzadko miesza się je z napojami słodzonymi

W przypadku tych z cukrem sprawa jest oczywista, taki drink zawiera bardzo duże ilości cukru i długofalowo sprzyja wystąpieniu cukrzycy. W związku z tym niektórzy wybierają napoje bezkaloryczne. Na pierwszy rzut oka wydają się one być zdecydowanie rozsądniejszym rozwiązaniem. Czy aby na pewno?

Lepsze połączenie?

Wiele osób przeświadczonych jest, że wybierając napoje dietetyczne i łącząc je z alkoholem dokonuje lepszego wyboru. Jak pisze na swoim profilu w mediach społecznościowych dr hab n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza, internistka, specjalistka chorób nerek, transplantologii klinicznej oraz diabetycznej, takie połączenia okazują się być jeszcze gorsze. W swoim wpisie powołuje się na badanie przeprowadzone przez profesor Cecile Marczinski z Kentucky Northern University oraz profesora Dennisa Thombsa z University of North Texas Science Center w Fort Worth. Materiał wideo.

Okazuje się, że człowiek pijący drinki z napojem light upija się statystycznie 15 minut szybciej i jest o 25 procent bardziej pijany, niż osoba spożywająca drinki zawierające cukier – ostrzega doktor Kapuza. Eksperyment pod nadzorem naukowców z Uniwersytetu w Kentucky ukazał się w czasopiśmie „Alcoholism: Clinical & Experimental Research”.

Do badania wzięto 20 ochotników. 10 kobiet oraz 10 mężczyzn. Jedna z grup piła wódkę z lemoniadą, a druga wódkę z lemoniadą dietetyczną. Po jakimś czasie po wypiciu, zbadano im stężenie alkoholu we krwi oraz oceniano ich ogólne samopoczucie i stan świadomości. Jak się później okazało, ta sama dawka alkoholu wywarła odmienny skutek. Większe stężenie alkoholu odnotowano w grupie pijącej wódkę z napojem bez cukru. Co ciekawe, nawet sami badani nie odczuwali różnicy w samopoczuciu pomiędzy sobą, mimo różnego stanu upojenia.

Jak to działa?

Temu zagadnieniu przyjrzał się profesor Dennis Thombs z Uniwersytetu w Texasie. Wiadomym jest, że wypity alkohol jakoś musi się zmetabolizować.

Cukier, podobnie jak posiłek spowalnia wchłanianie alkoholu z żołądka do krwioobiegu. Natomiast aspartam, będący częstym składnikiem napojów typu zero, powoduje, że dochodzi do szybszego i silniejszego upojenia alkoholowego i ten efekt utrzymuje się dłużej – wyjaśnia doktor Kapuza.

Nie możemy też zapomnieć o negatywnych skutkach zbyt dużego spożycia napojów dietetycznych. W dłuższej perspektywie mogą one powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego i nie pozostają też bez wpływu na upośledzenie skali odczuwania słodkości. Wiele osób usprawiedliwia się, że pijąc napoje bez cukru, mogą one pozwolić sobie na wysokokaloryczne jedzenie. Pamiętajmy, że alkohol sam w sobie od siebie uzależnia, jednakże efekt ten ulega zwielokrotnieniu, kiedy dodamy do niego słodzone napoje. Także alkohol najlepiej w ogóle odstawić lub pić sporadycznie.

Filip Siódmiak

