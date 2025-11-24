Zadłużenie, polski rządzie! – alarmuje MFW

Ożywienie gospodarcze w Polsce pozostaje silne, a krótkoterminowe perspektywy wzrostu - pozytywne; pogłębia się jednak nierównowaga fiskalna, a zatrzymanie szybkiego wzrostu długu publicznego powinno być priorytetem - ocenia misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego (ang. IMF - International Monetary Fund).

Misja MFW zakończyła doroczny przegląd i zapoznała się z aktualną sytuacją gospodarczą Polski oraz z planami w zakresie polityki gospodarczej, fiskalnej i monetarnej.

Ożywienie gospodarki kosztem gwałtownego pogorszenia sytuacji fiskalnej

Jak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów oświadczenia końcowego misji MFW, prognozy dla wzrostu gospodarczego Polski są pozytywne, ale ożywienie następuje częściowo kosztem gwałtownego pogorszenia sytuacji fiskalnej: deficyt należy do najwyższych w Europie, a dług publiczny szybko rośnie. W oświadczeniu wskazano, że realny PKB wzrósł od końca 2023 r. o 6 proc. napędzany wzrostem realnych płac i silną konsumpcją prywatną. Według przedstawicieli MFW, jednocześnie znacznie pogłębiła się nierównowaga fiskalna. Wielkość wydatków odpowiada obecnie poziomom obserwowanym w krajach Europy Zachodniej, podczas gdy dochody pozostają bliższe tym w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zatrzymanie szybkiego wzrostu długu publicznego powinno być priorytetem

Zatrzymanie szybkiego wzrostu długu publicznego powinno być priorytetem, dlatego misja MFW zaleciła łączną konsolidację fiskalną rzędu 4 proc. PKB do 2030 r., czyli o 2 proc. PKB więcej niż w scenariuszu bazowym. Zauważyła też, że ostatnie postępy w ograniczaniu inflacji są pozytywne, ale znacząca część ostatniej dezinflacji wynika z czynników zewnętrznych, które mogą się nagle odwrócić.

W perspektywie kolejnych lat wzrost gospodarczy powinien pozostać silny, lecz narastające ryzyka fiskalne oraz wyzwania strukturalne – takie jak starzenie się społeczeństwa, ograniczona innowacyjność i niski poziom inwestycji – mogą zagrozić dalszej konwergencji Polski do światowej czołówki - oceniła misja.

Narastają ryzyka fiskalne w średnim terminie

W ocenie misji krótkoterminowe perspektywy wzrostu są pozytywne, ale deficyt fiskalny najprawdopodobniej zmniejszy się tylko nieznacznie wobec politycznego impasu wokół działań konsolidacyjnych. Widzimy narastające ryzyka fiskalne w średnim terminie, mimo relatywnie silnych perspektyw wzrostu, misja MFW ocenia obecnie ryzyko dla długu publicznego Polski jako średnie - brzmi końcowe oświadczenie. Wcześniej MFW oceniał ryzyko dla długu jako niskie.

Biorąc pod uwagę sytuacje polityczną misja wskazała, że w warunkach silnej polaryzacji politycznej i wysokiej niepewności globalnej, bilans ryzyk jest negatywny. Inwestycje mogą okazać się niższe, przy dużych deficytach fiskalnych i ograniczonych działaniach konsolidacyjnych, nastroje rynkowe mogą się gwałtownie zmienić, podnosząc rentowności obligacji skarbowych, dodatkowo presja inflacyjna może powrócić, jeśli wzrost zaskoczy pozytywnie, a luka popytowa okaże się mniejsza niż obecnie szacowana - wylicza się w oświadczeniu.

Według MFW, kluczowe ryzyka zewnętrzne to pogorszenie bezpieczeństwa regionalnego oraz dalsze przeszkody dla globalnego handlu. Obok tych ryzyk, istnieją też szanse, a solidne fundamenty gospodarcze stanowią ważne bufory bezpieczeństwa. Dodatkowy potencjał wzrostu może wynikać z wyższej imigracji, silniejszego efektu katalitycznego funduszy KPO oraz wzrostu produktywności dzięki cyfryzacji, AI i zielonej transformacji.

„Dziękujemy ekspertom misji za szczerą i konstruktywną dyskusję na temat aktualnej sytuacji oraz wyzwań stojących przed polską gospodarką. Mamy nadzieję, że podczas kolejnego przeglądu ustąpią czynniki geopolityczne negatywnie wpływające na nasz region i całą UE, a Polska będzie mogła skutecznie sprostać aktualnym wyzwaniom gospodarczym” - skomentował ustalenia MFW minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niemcy kupują na potęgę polskie sery i twarogi

Kto kupi TVN w pakiecie? Faworyt jest jeden

Banki pod pręgierzem. Nie chodzi o finanse, ale o prezydenta

»»Dramatyczna konfrontacja na proteście w firmie Valeo! Są ranni! – oglądaj relację w telewizji wPolsce24