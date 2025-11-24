Mocno wzrosną koszty budowy domu

Od jesieni 2026 roku mają wejść w życie nowe, bardziej rygorystyczne przepisy techniczne dla budownictwa jednorodzinnego. Zakładają one zaostrzenie norm przeciwpożarowych i izolacyjnych, co w praktyce oznacza odejście od tańszego styropianu na rzecz drogiej, niepalnej wełny mineralnej i tzw. pasów ogniowych. Branża ostrzega, że w wyniku planowanych działań budowa przeciętnego domu może podrożeć nawet o kilkanaście tysięcy złotych.

Procedowane regulacje obejmą wyłącznie nowe inwestycje oraz przebudowy wymagające pozwolenia i nie będą działać wstecz. Oszczędności na ogrzewaniu mają być niewielkie – to zaledwie kilka procent rocznie – a inwestycja ma szanse zwrócić się dopiero po… kilku dekadach. Aby uniknąć wyższych kosztów, osoby planujące budowę w latach 2026-2027 zapewne zaczną spieszyć się z uzyskiwaniem pozwoleń, co może mocno obciążyć zajmujące się tymi sprawami urzędy.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niemcy kupują na potęgę polskie sery i twarogi

Kto kupi TVN w pakiecie? Faworyt jest jeden

Banki pod pręgierzem. Nie chodzi o finanse, ale o prezydenta

»»Dramatyczna konfrontacja na proteście w firmie Valeo! Są ranni! – oglądaj relację w telewizji wPolsce24