PO chce podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Müller: humory dopisują

Podczas konferencji prasowej w Łebie Piotr Müller skomentował uruchomienie przez Platformę Obywatelską strony internetowej, która pozwala wyliczyć, ile można by zyskać po podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, co proponuje PO

To jest absurdalne, że dziś Platforma Obywatelska mówi o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku; dopisują humory w PO. Bo przecież to Platforma Obywatelska, Donald Tusk, przez lata mrozili kwotę wolną od podatku na poziomie nieco powyżej 3 tys. zł – zaznaczył rzecznik rządu.

Przypomniał, że Platforma Obywatelska, gdy rządziła, „podwyższała podatki, podwyższyła VAT, podwyższyła składkę rentową, wiek emerytalny”.

Podkreślił, że gdy rządy objęło Prawo i Sprawiedliwość, „podwyższyliśmy kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł, więc prawie 10-krotnie, obniżyliśmy PIT z 18 do 17 proc., a później do 12 proc.”.

Jak Platforma Obywatelska głosowała w tych sprawach? Tu zaskoczenie. W zakresie podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł głosowała przeciw, a w zakresie obniżenia podatku dochodowego z 17 do 12 proc. wstrzymała się od głosu, więc nie poparła tego rozwiązania – wskazał Müller.

PO uruchomiła stronę internetową www.obnizymypodatki.info, na której można wyliczyć, ile można by zyskać w wyniku postulowanego przez tę partię podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Propozycję podniesienia kwoty wolnej przedstawił w maju podczas spotkania w Krakowie lider PO Donald Tusk. Później klub Koalicji Obywatelskiej złożył w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie.

Na uruchomionej przez PO stronie znalazły się także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, m.in. dotyczące dochodów emerytów, rozliczania się wspólnie z małżonkiem, czy korzystania z ulgi na dzieci.

Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. złotych.

Czytaj też: W 2012 PO chciało sprywatyzować Lasy Państwowe. Oto dowód

PAP/KG