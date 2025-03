35 tys. zł odliczenia od dochodu! Jak je uzyskać?

Do 35 tys. zł można odliczyć od dochodu, jeśli poniosło się wydatki na termomodernizację - przypomina Krajowa Administracja Skarbowa. Z odliczenia mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów, którzy ponieśli wydatki m.in. docieplenie nieruchomości czy zmianę źródła ogrzewania.

Jak wynika z komunikatu, ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od dochodu albo przychodu wydatków poniesionych na ulepszeniach, które zmniejszają zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie domu, podgrzewanie wody użytkowej lub zmniejszają straty energii. „W ramach ulgi termomodernizacyjnej możemy odliczyć nawet 53 tys. zł, a jeśli ze względu na nasze przychody nie możemy odliczyć wszystkich wydatków w danym roku, możemy to zrobić w kolejnych latach” - poinformowała zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Małgorzata Krok. Dodała, że z ulgi tej można korzystać nawet przez sześć lat od końca roku podatkowego, w którym ponieśliśmy pierwszy wydatek.

Przypomniano, że wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Szczegółowe informacje na temat tych wydatków, w tym katalogi materiałów budowlanych, urządzeń i usług, które można uwzględnić w rozliczeniu PIT, są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

„Wydatki te można odliczyć jeśli dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek” - czytamy w informacji KAS.

Zaznaczono jednak, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć tylko te wydatki, które nie zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

KAS przypomniał również, że ulgę termomodernizacyjną można odliczyć w zeznaniu podatkowym od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub podatkiem liniowym, albo przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Co ważne - jeśli w ciągu trzech lat podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek), będzie musiał zwrócić ulgę. Oznacza to, że będzie musiał doliczyć do dochodu (przychodu) wcześniej odliczoną kwotę z tego tytułu za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Dodano, że jeśli po roku, w którym podatnik skorzystał z ulgi, otrzyma zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Branża płytek ceramicznych nad przepaścią!

Sensacja w Gdańsku: Złota Kamieniczka na sprzedaż!

Tusku, pobudka! Nawet 50 mld zł strat rocznie w VAT

»»Coraz więcej ludzi bez pracy! Rządzi Tusk i gospodarka znów dostaje zadyszki – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24