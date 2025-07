Rośnie kwota podatków osobistych, jakie płacimy

Średnia kwota płaconego przez Polaków podatku PIT wyniosła 5 tys. zł w br.; to wzrost o 42 proc. w ciągu dwóch lat - wyliczyła w raporcie firma PITax. Dodała, że zmniejszył się odsetek osób, które w ogóle nie musiały płacić PIT-u.

„Wysoka inflacja oraz kurcząca się grupa osób zwolnionych z opodatkowania – to dwa główne powody wzrostu kwot płaconych podatków. Z danych PITax wynika, że średnia suma należnej fiskusowi daniny wzrosła z 3500 zł przed dwoma laty do 5000 zł w tym roku” - poinformowano w raporcie. Dodano, że liczba osób, które w ogóle nie musiały płacić tego podatku – z uwagi na osiągane dochody i kwotę wolną – zmniejszyła się w ciągu dwóch lat z 43 do 33 proc.

Autorzy raportu zauważyli, że w ciągu ostatniego roku o 4 proc. zmniejszyła się liczba osób, które otrzymały zwrot podatku, o 3 proc. przybyło za to tych, którzy w swoim rocznym rozliczeniu musieli dopłacić. Zwrot podatku - o ile należał się podatnikowi - wynosił średnio 2 tys. zł. Rekordzista otrzymał jednak 193 tys. zł.

Zmniejszył się odsetek osób, które w ogóle nie musiały płacić PIT-u / autor: Fratria /AS

Ulgi w PIT ciągle nie do końca odkryte

Dodano, że Polacy wciąż w stosunkowo niewielkim stopniu korzystają z należnych im ulg. Najczęściej korzystali z nich mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, gdzie ulgi uwzględniło 44 proc. podatników. Najmniej takich osób było w woj. zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, gdzie co trzeci podatnik rozliczył należne mu ulgi.

„Polscy podatnicy mają prawo do całkiem szerokiego katalogu ulg i odliczeń, ale wielu z nich zwyczajnie nie wie, z czego może skorzystać. Nadal zbyt mało osób odlicza darowizny, wydatki na internet, rehabilitację czy korzysta z odliczeń prorodzinnych w pełnym zakresie. Z naszych analiz wynika, że nawet osoby uprawnione rezygnują z ulg, bo obawiają się błędów albo zwyczajnie nie mają czasu, by się tym zająć. A to oznacza dla nich realne straty – często liczone w setkach lub tysiącach złotych” - ocenił, cytowany w publikacji Krzysztof Biernacki z PITax.

PAP, sek

