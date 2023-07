Płace w przedsiębiorstwach wzrosły o 11,9 proc.

W czerwcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (firm zatrudniających 10 osób i więcej) wzrosło o 11,9 proc. w ujęciu rocznym i wyniosło 7 335,20 zł. Jak informuje GUS przed rokiem (czerwiec 2022 r. do czerwca 2021 r.) odnotowano wzrost przeciętnej płacy o 13,0 proc.

Urząd zakomunikował, że w porównaniu z majem tego roku w czerwcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 2,1 proc. Rok wcześniej, czyli w czerwcu 2022 r. w stosunku do maja 2022 r., odnotowano wzrost płac o 2,4 proc.

„Wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w czerwcu 2023 r. względem maja 2023 r. spowodowany był większą skalą dodatkowych wypłat m.in. premii kwartalnych i rocznych, nagród jubileuszowych, a także wypłat odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)” – zaznaczył Urząd.

Wzrost płac zanotowano prawie we wszystkich sekcjach, z czego największy górnictwie i wydobyciu (o 10,7 proc.), gdzie wynagrodzenia zwiększyły się do 11 290,69 zł (miesiąc wcześniej wynosiły 10 201,34 zł) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę (wzrost o 7,4 proc.) i wzrostem płacy do 10 063,21 zł (miesiąc wcześniej wynosiła 9 365,97 zł).

„W styczniu 2023 r. ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 3 490 zł, tj. o 15,9 proc. względem 2022 r., kiedy to wynosiło 3 010 zł (w 2022 r. wzrost o 7,5 proc. względem 2021 r.), co miało też wpływ na zmiany przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw” – przypomniał Urząd.

Czytaj także: Ceny producentów wzrosły mniej niż przewidywał rynek

Czytaj także: Dane o produkcji przemysłowej lepsze od prognoz

rb