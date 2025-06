No i po spadkach! Inflacja znów wyżej

Inflacja konsumencka wyniosła 4,1 proc. w ujęciu rocznym w czerwcu 2025 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1 proc. Konsensus rynkowy wynosił: +4 proc. r/r i +0,1 proc. m/m.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w czerwcu 2025 r. wzrosły o 4,1 proc. (wskaźnik cen 104,1) w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1 proc. (wskaźnik cen 100,1)” - czytamy w komunikacie.

-Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,9 proc. r/r.

-Ceny nośników energii odnotowały wzrost o 12,8 proc.

-Ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 10 proc.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,1 proc., ceny nośników energii spadły o 0,3 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 1,3 proc..

Pełne dane o inflacji CPI w czerwcu GUS opublikuje 15 lipca.

Analityk Portu: krótki przystanek na drodze dezinflacji

„Mimo lekkiego wzrostu inflacji względem maja, trend dezinflacyjny nadal jest wyraźnie widoczny. W lipcu inflacja spadnie poniżej górnego przedziału odchyleń od celu NBP (3,5 proc.), głównie dzięki efektowi bazy oraz wejściu w życie decyzji URE o obniżeniu cen gazu dla gospodarstw domowych - - skomentował dane Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Choć ceny ropy wzrosły w ostatnich tygodniach, ryzyko ich dalszego dynamicznego wzrostu pozostaje ograniczone. Nawet w przypadku eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie scenariusz blokady cieśniny Ormuz, a tym samym mocnego skoku cen surowca, jest obecnie mało prawdopodobny. Presja płacowa również hamuje, co sprzyja dezinflacji. Spodziewamy się, że lipcowa projekcja inflacyjna NBP pokaże niższą ścieżkę CPI niż w marcowej edycji. Jeśli RPP zdecyduje się na obniżkę stóp w lipcu, będzie to prawdopodobnie ruch o 25 punktów bazowych, który może rozpocząć cykl łagodzenia polityki pieniężnej w drugiej połowie roku – przewiduje analityk Portu.

Analitycy mBank: niemiłe zaskoczenie w inflacji bazowej

Tym razem inflacja z lekkim zaskoczeniem w górę: 4,1% vs oczekiwane 4,0%. Lekko wyżej niż przed miesiącem, ale trudno mówić tu o jakichś dramatach. Natomiast ewidentnie potwierdza się seryjność zaskoczeń w układzie geograficznym: w Europie kierunek zaskoczeń był w górę - napisali analitycy mBanku w komentarzu na X.

O ile samo zaskoczenie to raczej pikuś, dużo poważniejszy problem to kompozycja. Z wstępnych obliczeń wynika, że główne źródło zaskoczenia to inflacja bazowa, gdzie ostatnio proces cenowy znacząco wygasł. A tu nagle jakieś skoki - dodali analitycy mBank.

Analitycy PKO BP: czerwiec ostatnim miesiącem z podwyższona inflacją

Inflacja konsumencka CPI obniży się do poniżej 3 proc. r/r w lipcu i pozostanie w przedziale 2-3 proc. r/r do końca 2026 r., szacują ekonomiści PKO Banku Polskiego.

„Inflacja CPI w czerwcu wyniosła 4,1 proc. r/r wobec 4 proc. r/r w maju. Był to wynik wyższy od oczekiwań rynkowych (4 proc. r/r), ale zgodny z naszą prognozą. Zarówno czerwcowa zmiana cen żywności (+0,1 proc. m/m), jak i paliw (-1,3 proc. m/m) była niższa od naszych prognoz. W danych zaskakuje spadek cen paliw - mimo istotnego wzrostu ich cen pod koniec miesiąca. Oznacza to, że w czerwcu prawdopodobnie wzrosła inflacja bazowa - do 3,4 proc. r/r z 3,3 proc. r/r w maju. Jednocześnie czerwiec był ostatnim miesiącem z podwyższoną inflacją – w lipcu inflacja CPI obniży się poniżej 3 proc. r/r i wg nas pozostanie w przedziale 2-3 proc. r/r do końca 2026” - czytamy w komentarzu do dzisiejszych danych GUS o CPI.

