Szef MON: W Augustowie powstanie batalion saperów

Jeszcze w tym roku w Augustowie powstanie batalion saperów - powiedział w niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak. Główne zadanie batalionu to wzmocnienie ściany wschodniej i zabezpieczenie tzw. Przesmyku Suwalskiego ze względu na uwarunkowania geograficzne, ukształtowanie terenu i strategiczne położenie szlaków komunikacyjnych.

Minister przyjechał do Augustowa, by poinformować o powstaniu nowej jednostki - batalionu saperów. Wziął też udział w uroczystych obchodach święta I Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego. Złożył kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym ułanów.

„Jeszcze w tym roku w Augustowie powstanie batalion saperów. (…) Będzie on wchodził w skład 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej będącej częścią 16. Dywizji Zmechanizowanej” - zapowiedział minister Błaszczak. Dodał, że żołnierzom będzie służył m.in. pojazd minowania narzutowego - polskiej konstrukcji.

Jak zaznaczył szef MON, „obecność Wojska Polskiego gwarantuje bezpieczeństwo”.

„Rząd PiS robi wszystko, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo, w przeciwieństwie do tych, którzy rządzili Polską do 2015 r., którzy likwidowali jednostki wojskowe, którzy oddawali wschód naszego kraju do Wisły na pastwę agresora, a doskonale wiemy, czym kończy się okupacja rosyjska” - powiedział minister Błaszczak. Jako przykład wskazał obławę augustowską.

Podkreślił, że wojsko wraca do Augustowa po to, żeby nie powtórzyła się tragedia obławy augustowskiej. „To jest właśnie powód, dla którego postanowiliśmy żeby Wojsko Polskie wróciło do Augustowa” - dodał szef MON.

Zwrócił uwagę, że dziś zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję doświadczają Ukraińcy. „Obok żołnierzy polskich widzimy tu dziś żołnierzy sojuszniczych m.in. amerykańskich, brytyjskich rumuńskich i chorwackich, którzy ramię w ramię ćwiczą w północno-wschodniej części naszego kraju - w miejscu ważnym ze strategicznego punktu widzenia zapewnienia Polsce bezpieczeństwa oraz całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego” - powiedział Błaszczak.

Przypomniał, że między 1921 a 1939 w Augustowie służył Pułk Ułanów Krechowieckich. „Zanim przyszli do Augustowa, wykazali się dzielnością broniąc Polski przed nawałą bolszewicką, przed atakiem komunistycznej Rosji, potem też dzielnie bronili Polski w 1939 r., kiedy to przeciwstawiali się nawale niemieckiej udowadniając swoją miłość do ojczyzny, swój patriotyzm, poświęcając swoje zdrowie i życie w imię wolnej Polski” - powiedział szef MON.

Błaszczak zachęcał w Augustowie, by razem budować silne Wojsko Polskie. „Liczę, że młodzi mieszkańcy Augustowa i okolic będą przystępowali do Wojska Polskiego, do tego batalionu saperów, który jeszcze w tym roku powstanie (…), że będą gotowi stanąć w obronie Rzeczypospolitej Polski” - dodał minister.

Powtórzył, że jeśli PiS wygra kolejne wybory, to za dwa lata Wojsko Polskie będzie najsilniejsze w Europie, jeśli chodzi siły lądowe, a Augustów będzie ważnym miejscem na mapie tej siły lądowej.

Oprócz uroczystości święta I Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego, w centrum miasta na Rynku Zygmunta Augusta odbył się piknik wojskowy. Mieszkańcy i licznie zgromadzeni turyści mogli obejrzeć na placu najnowocześniejszy sprzęt wojskowy: czołgi, haubice, przeciwlotnicze wozy POPRAD, wozy dowodzenia, wyrzutnie rakietowe, sprzęt saperski i inżynieryjny.

Jednostka w Augustowie powstanie w ramach Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych RP na lata 2023 – 2025 przyjętego przez Radę Ministrów w 2022 roku, mówiącego o wzmocnieniu istniejących już związków taktycznych na wschodniej flance NATO.

PAP/kp