Szef MON: Każdy skrawek polskiej ziemi jest broniony

Przed rokiem 2015 likwidowano jednostki wojskowe; rząd PO-PSL planował, że linią obrony będzie Wisła. Obecny rząd konsekwentnie wzmacnia armię; każdy skrawek polskiej ziemi jest broniony – podkreślił w piątek w Kolnie (Podlaskie) szef MON Mariusz Błaszczak.

Minister obrony narodowej uczestniczył w Kolnie w przysiędze żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Wskazał, że decyzja o wstąpieniu do służby, to dowód patriotyzmu i zaangażowania w bezpieczeństwo ojczyzny. Kolno to jedna z lokalizacji tworzonej brygady zmotoryzowanej, wschodzącej w skład 1. Dywizji Piechoty Legionów.

„Doskonale zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie przynosi nam życie. U naszej granicy toczy się wojna. Polska od dwóch lat jest atakowana w sposób hybrydowy z terytorium Białorusi, przy wykorzystaniu migrantów, zaproszonych przez reżim (Alaksandra) Łukaszenki z Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Azji” – mówił szef MON.

Jedyną i najskuteczniejszą odpowiedzią na te wyzwania jest, jak akcentował minister, wzmacnianie polskiego wojska. „Konsekwentnie to robimy” – dodał Błaszczak. Wskazał na zwiększanie liczebności armii i doposażanie sił zbrojnych w nowoczesną broń. „Robimy to, by odstraszyć agresora, żeby agresor nie odważył się napaść na Polskę” – podkreślił.

Minister mówił, że decyzja, by powołać w Kolnie jednostkę wojskową zapadła z dwóch powodów. „Po pierwsze, dlatego, że każdy skrawek polskiej ziemi jest broniony przez żołnierzy wojska polskiego. Po drugie, dlatego, że było tak wielu chętnych do przystąpienia do polskiego wojska” – wskazał.

Szef MON mówił, że poprzednicy polityczni likwidowali jednostki, a obecny rząd je powołuje. „Przed rokiem 2015 likwidowano jednostki wojskowe. Ówczesne władze, rząd koalicji PO-PSL ustalił, że najlepszą linią obrony będzie Wisła, więc de facto oddał wschodnią część kraju pod okupację rosyjską, jeżeli Rosja by weszła na terytorium Polski” – powiedział.

„Zapewniam, że Prawo i Sprawiedliwość jest i będzie konsekwentne. Jeżeli chodzi o wzmacnianie wojska polskiego. Gwarantujemy to, że każdy skrawek polskiej ziemi będzie broniony przez wojsko polskie. Nie tereny, które są na zachód od Wisły, ale każdy skrawek polskiej ziemi, każdy skrawek województwa podlaskiego będzie i jest broniony przez żołnierzy polskiego wojska” – zaznaczył szef MON.

Czytaj też: Orlen podpisał porozumienie o współpracy z Yokogawa Europe

Czytaj też: Maląg: Polityka prorodzinna jest naszą misją

PAP/kp