Szef MON: Tusk likwidując jednostki wojskowe osłabił Polskę

Szef PO Donald Tusk poprzez likwidację jednostek wojskowych niewątpliwie osłabił państwo polskie, dlatego zasłużył na miano parapolityka - podkreślił w czwartek szef MON Mariusz Błaszczak.

Szef MON zwrócił uwagę na konferencji prasowej, że w środę szef Donald Tusk nazwał w Polsacie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej „parawojskiem”.

Zdaniem ministra, można powiedzieć, że to Tusk „zasłużył na miano parapolityka”. „Dlatego, że kiedy był premierem, stał na czele rządu koalicji PO-PSL, zlikwidowano ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego” - podkreślił Błaszczak.

Minister zaznaczył, że polityk powinien starać się o to, „żeby wzmacniać państwo polskie”. „A Tusk poprzez likwidację jednostek wojskowych niewątpliwie osłabił państwo polskie. A więc to on zasłużył na miano parapolityka” - powiedział Błaszczak.