Enea sponsorem tytularnym poznańskiego stadionu

Koncern energetyczny Enea został nowym sponsorem tytularnym poznańskiego stadionu miejskiego, na którym swoje mecze rozgrywają piłkarze Lecha. W poniedziałek podpisano czteroletnią umowę

Poznański stadion, jedna z aren Euro 2012, nie miał swojego sponsora tytularnego od 2018 roku, kiedy to zakończył się pięcioletni kontrakt z Ineą, wielkopolskim dostawcą usług internetowych i telewizyjnych. Od poniedziałku obiekt będzie nosił nazwę Enea Stadion.

Enea, koncern energetyczny z siedzibą w Poznaniu, jest zaangażowanym sponsorem wielu klubów sportowych, inicjatyw i przedsięwzięć oraz związków sportowych, w tym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Enea Stadion to duma Poznania. Obok Katedry na Ostrowie Tumskim czy poznańskiego Ratusza wraz z koziołkami to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście. Enea konsekwentnie buduje rozpoznawalność swojej marki jako sponsora aktywnie i odpowiedzialnie angażującego się w rozwój sportu amatorskiego i zawodowego. Naturalnym stało się więc dla nas wsparcie obiektu sportowego tak bardzo ważnego dla Poznania i Wielkopolski, powszechnie znanego w całym kraju. Sponsoring tytularny stadionu jest ukoronowaniem naszego zaangażowania we wsparcie sportu i licznych działań społecznie odpowiedzialnych, z których korzystają również mieszkańcy Poznania – powiedział wiceprezes Enei ds. korporacyjnych Dariusz Szymczak.