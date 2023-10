PGE sponsorem tytularnym siatkarskich wicemistrzyń Polski

PGE Polska Grupa Energetyczna rozszerza rozpoczętą w 2022 roku współpracę z klubem siatkarskim Rysice Rzeszów

Od sezonu 2023/2024 czterokrotne wicemistrzynie Polski z Rzeszowa występować będą pod nazwą PGE Rysice Rzeszów.

Zaangażowanie w sponsoring sportu to element długofalowej strategii biznesowej, w ramach której PGE wspiera sport zawodowy i amatorski, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji dzieci i młodzieży oraz zachęcania wszystkich do aktywnego spędzania czasu – powiedział Paweł Śliwa, Wiceprezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. Innowacji - Klub z Rzeszowa reprezentuje nie tylko bardzo wysoki poziom sportowy jako drużyna, ale również organizacyjno-marketingowy jako klub sportowy. Cieszymy się, że do programu MOCna Liga PGE dołącza sport profesjonalny kobiet. Życzymy klubowi i zawodniczkom wielu sukcesów jako PGE Rysice Rzeszów – dodał Paweł Śliwa.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z przedłużenia współpracy na rozpoczynający się sezon w nowej, znacznie szerszej formule. PGE Polska Grupa Energetyczna wspiera czołowe polskie zespoły i sportowców, więc objęcie przez nią pakietu Sponsora Tytularnego naszej drużyny jest dla nas nobilitacją i potwierdzeniem, że to co robimy, robimy dobrze. Mobilizuje nas to również do jeszcze bardziej aktywnej pracy, zarówno marketingowej, jak i sportowej. Mamy nadzieję, że nasza współpraca z PGE przerodzi się w długoterminową relację i umożliwi naszemu klubowi realizację najwyższych celów, zarówno w kraju, jak i na arenie europejskiej – powiedział Rafał Mardoń, Prezes Zarządu, KS Developres Rzeszów SA.