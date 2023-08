Srebro KGHM z certyfikatem London Bullion Market Association

Miedziowy gigant należy do najbardziej zaufanych producentów srebra na świecie

KGHM Polska Miedź S.A. kolejny rok z rzędu uzyskał certyfikat London Bullion Market Association (LBMA) za odpowiedzialną produkcję srebra w 2022 roku. Certyfikat potwierdza zgodność Polskiej Miedzi z wymogami określonymi w LBMA Responsible Silver Guidance i pozwala na uzyskanie wpisu na prowadzoną przez LBMA prestiżową listę Good Delivery skupiającą najbardziej zaufanych producentów srebra na świecie.

Najwyższa jakość zarówno produktu, jak i całego procesu produkcji to siła marki KGHM. Nasi klienci wiedzą, że jesteśmy zaufanym partnerem, który przestrzega najwyższych standardów w całym łańcuch dostaw. Certyfikat LBMA potwierdza, że to nie kwestia deklaracji, ale rzeczywiste działania – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes KGHM Polska Miedź S.A.

WYŚRUBOWANE STANDARDY

Wytyczne dla odpowiedzialnego pozyskiwania złota oraz srebra opracowane przez LBMA mają na celu m.in. zwalczanie naruszania praw człowieka oraz finansowania terroryzmu, unikanie wspierania konfliktów militarnych oraz zapewnienie zgodności z najwyższymi możliwymi standardami przeciw praniu brudnych pieniędzy. Wytyczne te rekomendują stosowanie pięcioetapowej, opartej na analizie ryzyka, procedury badania łańcucha dostaw, zgodnie z Wytycznymi OECD w sprawie odpowiedzialnego łańcucha dostaw minerałów z terenów konfliktowych oraz terenów wysokiego ryzyka.

W ramach procesu certyfikacji niezbędne było przeprowadzenie usługi atestacyjnej przez niezależną, akredytowaną przez LBMA firmę audytorską (spółka PricewaterhouseCoopers Polska). Pozytywna ocena procedur w zakresie produkcji, przechowywania oraz sprzedaży srebra KGHM, a także Polityki oraz Procedury Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw dla Złota i Srebra KGHM Polska Miedź S.A. stanowiła podstawę dla pozytywnej rekomendacji audytora w zakresie przyznania certyfikatu.

LIDER RYNKU SREBRA

KGHM od lat znajduje się na podium światowych producentów srebra. Według World Silver Survey 2023 zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu „największych kopalń srebra na świecie”. W kategorii „największych producentów srebra” – miedziowy gigant – znalazł się na drugiej pozycji. Polska Miedź w 2022 r. wyprodukowała 1 298 ton srebra.

KGHM sprzedaje srebro w postaci gąsek oraz granulatu. Odbiorcami srebra są, między innymi, instytucje finansowe, przemysł jubilerski, przemysł elektroniczny i elektryczny, przemysł fotowoltaiczny, producenci katalizatorów oraz producenci monet, sztabek i medali. Około 16% przychodów miedziowego giganta pochodzi, właśnie ze sprzedaży srebra.

OD CZARNEGO BŁOTA DO BŁYSZCZĄCEJ GĄSKI

Produkcja srebra w KGHM odbywa się w Hucie Miedzi Głogów, w Wydziale Metali Szlachetnych. WMSZ powstał dokładnie 30 lat temu specjalnie po to, by odzyskiwać obecne w rudzie miedzi metale szlachetne – srebro i złoto. Znajdują się one w tzw. „czarnym błocie”, czyli szlamie anodowym, powstającym podczas elektrorafinacji miedzi. Ze srebra katodowego o zawartości Ag powyżej 99,99 procent produkowane jest srebro metaliczne w postaci granulatu pakowanego w worki o masie 25 kg i gąsek o masie ok. 1000 uncji trojańskich, co wynosi około 31,1 kg.

KGHM/KG