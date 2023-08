Rubel szura po dnie! Jest jedną z najsłabszych walut

W poniedziałek po serii kolejnych spadków, kurs rubla przekroczył granicę. Za jednego dolara można było kupić 100 rubli, dokładnie 100,6 rubli.

Przypomnijmy, że rosyjska waluta zaraz po napaści Rosji na Ukrainę osiągnęła już wtedy swoje minimum i kosztowała wówczas 136 rubli za dolara.

Rubel jest obecnie jedną z trzech najsłabszych walut świata zaraz obok liry tureckiej i argentyńskiego peso.

Główny powód gorszej sytuacji rubla to ograniczony eksport surowców energetycznych. Europejskie kraje zamiast importu gazu i roby z Rosji importują surowce m.in z USA, Kanady czy Norwegii. Od początku 2023 roku rosyjska waluta osłabła wobec dolara o 23 proc.

Dodatkowo negatywnie na sytuacje rubla wpłynął niedawny pucz Prigożina. Wielu mieszkańców Rosji zaczęło w pośpiechu wypłacać pieniądze z kont.

Władimir Sołowjow, rosyjski dziennikarz telewizyjny ostro komentuje sytuacje:

Cały świat się z nas teraz śmieje, że rubel jest najsłabszą walutą

Mam pytanie do wszystkich deputowanych do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. Powiedzcie mi, proszę, czy nie zauważacie, jaki jest aktualny kurs walut w kraju? Powiedzcie, czy złożyliście przynajmniej jeden wniosek do banku centralnego by ci ludzie przyszli i publicznie wyjaśnili, co się dzieje? Co się stało, dlaczego jest taka sytuacja? - pyta Sołowjow.