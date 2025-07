Potężne tąpnięcie w przemyśle! Najgorzej od roku 2022

Indeks Menadżerów Zakupów PMI polskiego sektora przemysłowego wyniósł 44,8 pkt w czerwcu 2025 r. wobec 47,1 pkt w poprzednim miesiącu, poinformował S&P Global. Szybki spadek nowych zamówień prowadzi do najostrzejszego spadku produkcji od ponad dwóch i pół roku.

Pod koniec drugiego kwartału prognozy dotyczące produkcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyraźnie osłabły, co stanowi wyraźny zwrot w porównaniu do silnego optymizmu z końca pierwszego kwartału, sprzed okresu niepewności związanej z polityką celną, podał S&P Global.

„W czerwcu polski PMI spadł z majowego poziomu 47,1 do 44,8, wykazując najbardziej znaczące pogorszenie warunków gospodarczych w sektorze przemysłowym od października 2023. Indeks odnotował także spadek o 5,4 pkt od kwietnia, co stanowi najostrzejszy dwumiesięczny spadek od połowy 2022” - czytamy w komunikacie.

„Według najnowszych danych PMI zebranych przez S&P Global, w czerwcu polski przemysł gwałtownie się skurczył. Tempa spadku nowych zamówień i produkcji przyspieszyły, a producenci wciąż redukowali zatrudnienie, zakupy i zapasy. Pogorszenie koniunktury uwidacznia także 12-miesięczna prognoza dla produkcji, która należała do najsłabszych od czasu pandemii” - czytamy dalej.

W czerwcu trzy z pięciu komponentów głównego PMI - nowe zamówienia, produkcja i zapasy pozycji zakupionych - wpłynęły negatywnie na główny wskaźnik. Czas dostaw ponownie miał lekko pozytywny wpływ na odczyt indeksu, a tempo redukcji zatrudnienia wyhamowało, podano także.

„Wskaźnik przyszłej produkcji, który w marcu odnotował najwyższą wartość od 45 miesięcy, ponownie spadł, osiągając najniższy poziom od listopada 2024 r. Około jedna czwarta firm (24 proc.) spodziewa się wzrostu produkcji dzięki funduszom z KPO, poprawie warunków rynkowych w Niemczech i nowym produktom. Jednak prawie jedna na pięć firm (19 proc.) w ciągu najbliższych 12 miesięcy spodziewa się spadku z powodu słabego napływu zamówień i niepewności” - napisano też w komunikacie.

Presje cenowa jest wciąż słaba, podano także.

„Sektor wytwórczy w Polsce znalazł się pod koniec drugiego kwartału w znacznie gorszej sytuacji niż pod koniec pierwszego. Główny wskaźnik PMI, który w marcu odnotował najwyższy poziom od prawie trzech lat, zarejestrował w czerwcu najniższą wartość od 20 miesięcy, co stanowi największy spadek od połowy 2022 r.” - skomentował dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin, cytowany w komunikacie.

Balchin wskazał, że warunki rynkowe i optymizm biznesowy osłabły, wraz ze wzrostem niepewności związanej z zapowiadanymi cłami i napięciami na scenie międzynarodowej.

„Nowe zamówienia spadły w czerwcu trzeci miesiąc z rzędu i to w najszybszym tempie od października 2023 r., co skłoniło firmy do zmniejszenia produkcji. Subindeks produkcji stracił w ciągu ostatnich dwóch miesięcy ponad dziewięć punktów, co stanowi największy spadek od trzech lat. Chociaż polski PMI ponownie oddalił się w czerwcu od wskaźnika strefy euro (dane flash: 49,4), niedawna stabilizacja nowych zamówień w sektorze wytwórczym Eurolandu, a w szczególności w Niemczech, w przyszłości powinna zapewnić pewne wsparcie polskim producentom” - podsumował dyrektor.

Konsensus rynkowy wynosił 48 pkt.

Analitycy Pekao: Dane wyglądają jednoznacznie źle

PMI nieoczekiwanie spadł w czerwcu z 47,1 do 44,6 pkt.). Dane wyglądają jednoznacznie źle, tylko co z tego wynika? - zastanawiają się analitycy Banku Pekao.

Po pierwsze, Polska kompletnie rozminęła się w ostatnich dwóch miesiącach z resztą Europy - tam dominują zaskoczenia w górę i wzrosty. Być może polski PMI wyprzedza niemiecki, ale danymi tego nie potwierdzicie.

Po drugie, w innych wskaźnikach koniunktury dla Polski takich spadków nie widać. Poniżej prezentujemy porównanie ze wskaźnikami GUS. W jego świetle PMI jest przede wszystkim bardzo zmienny i ostatnie wzrosty nastrojów trochę wyprzedziły rzeczywistość.

Po trzecie, korelacja PMI z faktyczną produkcją od dawna wynosi zero.

Słowem - poczekalibyśmy na wiarygodniejsze dane.

Analitycy mBanku: Oczko się odkleiło temu przemysłowi?

Oczko się odkleiło temu przemysłowi? Zamiast płakać warto chyba w pierwszej kolejności zastanowić się, czy to się w ogóle z czymś koreluje. Hype na ten wskaźnik zdecydowanie przewyższa jego znaczenie diagnostyczne - komentują czerwcowuy wskaźnik PMI analitycy mBanku.

