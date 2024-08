Wybory w USA: Kamala Harris w walce o Biały Dom

W imieniu wszystkich Amerykanów przyjmuję nominację, by zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki - powiedziała w czwartek wiceprezydent Kamala Harris w przemówieniu na konwencji wyborczej Demokratów w Chicago. Obiecała, że zostanie prezydentem wszystkich Amerykanów.

„W imieniu narodu, w imieniu każdego Amerykanina, niezależnie od partii, rasy, płci czy języka, którym mówi wasza babcia, w imieniu mojej matki i każdego, kto kiedykolwiek wyruszył w swoją własną nieprawdopodobną podróż, w imieniu Amerykanów, takich jak ludzie, z którymi dorastałam, ludzi, którzy ciężko pracują, gonią za swoimi marzeniami i dbają o siebie nawzajem; w imieniu każdego, którego historia mogłaby zostać napisana tylko w najwspanialszym narodzie na Ziemi, przyjmuję waszą nominację, aby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki” - powiedziała Harris w swoim przemówieniu.

Wiceprezydent obiecała, że zostanie prezydentem wszystkich Amerykanów i „zawsze będzie przedkładać kraj ponad interes partii i swój własny”, strzec fundamentalnych zasad i pokojowego przekazania władzy.

Sojuszników Harris nie opuści

Jako prezydent będę stać mocno przy Ukrainie i naszych sojusznikach - obiecała w czwartek wiceprezydent USA Kamala Harris w przemówieniu na konwencji wyborczej Demokratów w Chicago. Oskarżyła przy tym swojego rywala o zachęcanie Rosji do ataku na sojuszników.

„Trump groził porzuceniem NATO. Zachęcał Putina do inwazji na naszych sojuszników. Powiedział, że Rosja może, cytuję: +robić, co do cholery tylko zechce+. Pięć dni przed atakiem Rosji na Ukrainę spotkałam się z prezydentem Zełenskim, aby ostrzec go o rosyjskim planie inwazji. Pomogłam zmobilizować globalną odpowiedź ponad 50 krajów w celu obrony przed agresją Putina, a jako prezydent będę stała mocno przy Ukrainie i naszych sojusznikach z NATO” - obiecała Harris.

Zapowiedziała też, że „nie będzie się przymilać do tyranów i dyktatorów takich jak Kim Dzong Un”.

„Oni kibicują Trumpowi, bo oni wiedzą, że łatwo nim manipulować pochlebstwami i przysługami. Wiedzą, że Trump nie pociągnie autokratów do odpowiedzialności, bo sam chce być autokratą” - dodała.

PAP/ as/