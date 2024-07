Balony z odpadami zagrażają samolotom

Prowadzona przez Koreę Północną akcja przesyłania do Korei Południowej balonów wypełnionych odpadami wywołała poważne zakłócenia w ruchu lotniczym. Problemy miało 155 komercyjnych samolotów. Eksperci z amerykańskiego think tank CSIS działania KRLD uznają za formę miękkiego terroryzmu.

W ciągu miesiąca Pjongjang wysłał w kierunku Korei Południowej ponad 2 tys. balonów z odpadami, w tym z makulaturą, znoszonymi ubraniami oraz ziemią zawierającą ślady ludzkich odchodów i pasożytów. To „akcja odwetowa” za wcześniejszy zrzut broszur skierowanych przeciwko reżimowi Kim Dzong Una.

Problemy 10 tys. pasażerów

Powołując się na nowe dane z południowokoreańskiego ministerstwa transportu, poseł Jeong Jun Ho przekazał, że unoszące się w powietrzu balony zakłóciły lot 115 komercyjnych samolotów, co wpłynęło na plany podróży i bezpieczeństwo ponad 10 tys. pasażerów.

»»Czytaj tutaj:

600 balonów przyleciało do Korei. Kim Jong wysłał śmieci

Pod koniec czerwca media informowały o wstrzymaniu operacji na międzynarodowym lotnisku Seul-Inczon w związku z wykryciem kilku balonów nad jego terenem. Władze portu lotniczego potwierdziły, że jeden z nich wylądował na płycie lotniska w pobliżu terminalu pasażerskiego, a trzy pasy startowe zostały tymczasowo zamknięte; jak dodano, nie był to pierwszy taki incydent.

Wpływ na gospodarkę

Reżim w Pjongjangu ucieka się do wysyłania śmieci zamiast ulotek propagandowych, tak jak to robił podczas zimnej wojny, ponieważ wie, że promowanie swojej ideologii wśród mieszkańców Korei Połudiowej jest „śmieszne” - ocenili eksperci amerykańskiego think tanku Center for Strategic and International Studies (CSIS) w opublikowanym w poniedziałek raporcie.

„Chociaż balony obnażają słabość i niepewność Korei Północnej, nie należy ich lekceważyć” - przestrzegli analitycy CSIS. Ich zdaniem szkody, jakie wyrządzają balony, są formą miękkiego terroryzmu.

„Wyobraźmy sobie, że w balonach umieszczono by niemożliwy do zidentyfikowania biały proszek; wywołałoby to panikę w społeczeństwie południowokoreańskim i wpłynęło na zagraniczny kapitał w krajowej gospodarce” - dodano.

Nie chodzi o wojnę

Autorzy raportu odrzucają jednak twierdzenia części obserwatorów, którzy utrzymują, że dyktator Korei Północnej „podjął strategiczną decyzję o rozpoczęciu wojny”.

»»Czytaj tutaj:

Rosja i Korea Północna razem przeciw sankcjom

Gdyby Kim Dzong Un „naprawdę przygotowywał się do wojny, jest mało prawdopodobne, aby sprzedawał całą swoją amunicję Rosji (…) nie zrywałby (też) stosunków z Koreą Południową” - piszą eksperci.

Krzysztof Pawliszak (PAP)/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wielkie zero zamiast 6 bilionów złotych. Kanclerz Niemiec w Polsce

„…a zamiast do Rzeszowa szprycha CPK będzie do Berlina”

Przechodzimy na trociny! Rząd zakaże palenia drewnem

Szok! Co czwarte kupione u nas auto to marka premium