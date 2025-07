Powstanie niszczyciel o wyporności 5 tys. ton. "Kim nakazał"

Korea Północna planuje zbudowanie do października 2026 r. kolejnego niszczyciela o wyporności 5 tys. ton – poinformowały we wtorek państwowe media. Będzie to już trzecia taka jednostka. Północnokoreański przywódca Kim Dzong Un wielokrotnie podkreślał dążenie do rozbudowy potencjału marynarki wojennej swojego kraju.

Agencja prasowa KCNA podała, że pracownicy stoczni w mieście portowym Nampo na zachodzie Korei Płn. zorganizowali w poniedziałek wiec, podczas którego zobowiązali się do zbudowania „jeszcze jednego nowego niszczyciela do 10 października 2026 roku”.

Budowa potężnej armii

Data ta ma znaczenie symboliczne, ponieważ 10 października przypada rocznica założenia rządzącej Partii Pracy Korei.

Kierownik stoczni, cytowany przez KCNA, wezwał do terminowego ukończenia budowy „niszczyciela klasy Czoe Hjon nr 3”, aby „wesprzeć plan partii na rzecz budowy potężnej armii”.

Korea Płn. zaprezentowała dwa pierwsze niszczyciele o wyporności 5 tys. ton w kwietniu i czerwcu br. Podczas czerwcowej ceremonii Kim nakazał budowę dwóch niszczycieli tej klasy lub większych rocznie, począwszy od 2026 roku.

Rosnące ambicje Pjongjangu

Jak zauważyła południowokoreańska agencja Yonhap, decyzja ta podkreśla rosnące ambicje Pjongjangu w zakresie rozbudowy marynarki wojennej, co wydaje się być częścią szerszych wysiłków Korei Płn., mających na celu dywersyfikację systemów przenoszenia broni jądrowej i rakietowej.

„ Z pomocą Rosji”

Armia Korei Płd. sugeruje, że poprzednie okręty północnego sąsiada mogły powstać z pomocą Rosji, być może w zamian za wysłanie tysięcy północnokoreańskich żołnierzy na wojnę Kremla z Ukrainą.

pap, jb

