WIDEO. Co potrafi Sztuczna Inteligencja? To trzeba zobaczyć!

„To jest ta rewolucja, która dzieje się teraz!” - gościem Maksymiliana Wysockiego w poniedziałkowym Wywiadzie Gospodarczym telewizji wPolsce.pl był Piotr Bombol, założyciel startapu marketingowego adaily. W skrócie: to, co już teraz potrafi Sztuczna Inteligencja, w nieodpowiednich rękach jest w stanie zatrząść światem. Zobacz i posłuchaj o tych możliwościach SI, bo niedługo ciężko będzie za tym nadążyć

Wywiad Gospodarczy rozpoczął się nietypowo, bo od prezentacji zwiastuna filmu Science-Fiction, który powstał w całości z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji. Dożyliśmy czasów, w których nie tylko maszyna sama jest w stanie stworzyć futurystyczny film, zastępując pracę tysiąca kreatywnych osób i skracając proces tysięcy roboczogodzin do kilku roboczogodzin.

Niesamowity zwiastun stworzony przez SI:

To jeden z najfajniejszych przykładów ostatniego czasu. Trailer fikcyjnego filmu, zrealizowanego w całości przez jedną osobę i Sztuczną Inteligencję, w bardzo krótkim czasie, a faktycznie, można było mieć takie złudzenie, jakby wydano setki milionów dolarów na produkcję. To jest ta rewolucja, którą obserwujemy, jak wiele rzeczy może powstawać w dużo prostszy sposób, dużo mniejszym nakładem sił i dawać złudzenie świetnego efektu – ocenia Piotr Bombol, założyciel agencji marketingu aDaily - platformy AI dla marketerów. – To się dzieje na bardzo wielu polach teraz. To nie musi być tylko grafika, czy video. To może być tekst, to może być klonowanie głosu, to może być tłumaczenie różnych języków – dodaje.

Co rodzi ten zwiastun, poza nadzieją dla producentów z branży filmowej i obawami wszystkich pozostałych jej pracowników, to obawy o to co już dziś może Sztuczna Inteligencja, np. w wykorzystaniu tzw. Deep Fake’ów. Bo można łatwo sobie wyobrazić, że w równie przekonujący sposób ktoś może sfabrykować nie tylko wystąpienia głów państw, ale i całe sceny batalistyczne, np. w celu zasiania paniki, Rosjanie mogliby użyć takiej technologii wypuszczając nagranie jak przekraczają granice jednego z państw NATO, które już byłoby trudne do zdemaskowania od razu - podobnie jak słynne zdjęcie helikopterów podczas ostatniego Święta Wojska Polskiego, które również okazało się sfabrykowane w celach propagandowych – a zdążyłoby osiągnąć efekt propagandowy.

Właśnie dlatego obecnie jest lub powinna być ogromna odpowiedzialność ciążąca na twórcach tej technologii, na regulatorach, na mediach, które mogą informować swoich odbiorców o tym, co dziś jest możliwe w Sztucznej Inteligencji i jak można odróżnić prawdę od kłamstwa. Myślę, że na poziomie naszej percepcji to już teraz jest bardzo trudne, a niedługo będzie niemożliwe – ocenia Piotr Bombol.

Czy Polacy będą w stanie wykorzystać tę nowo otwierającą się bramę do innowacyjnego biznesu?

Wydaje się, że Polska, która od zawsze jest taką krainą innowacyjności, miejsce, w którym powstają nowe rozwiązania, myślę że tu też jest na naprawdę dobrej pozycji – ocenia założyciel aDaily.

Już pojawiają się rozwiązania, które nie tylko z powodzeniem mogą coraz śmielej zastępować tłumaczy. Mało tego! Potrafią przerobić głos z wystąpienia w jednym języku na ten sam mówiący płynnie w zupełnie innym języku! Motyw znany z science fiction powoli wkracza w nasze czasy.

Jak wszystko, może okazać się to zarówno dobre jak i złe. Nagle globalny zasięg mogą zyskać ludzie, którzy naprawdę mają coś wartościowego do przekazania… ale i tacy, którzy uważają, że mają po kilka tysięcy lat, wirusów nie ma, bo przecież ich nikt nie widział, a ich „objawione” mądrości mogą uczynić świat jeszcze gorszym. Co wtedy? Czy ludzkość to przeżyje?

Ludzkość od dłuższego czasu jest pod dużą presją osób, które pewnie nie powinny stawać się celebrytami, czy osobami wpływowymi, natomiast każda technologia może być wykorzystana w różny sposób. Tak samo sztuczna inteligencja, może być jak cegła, której możemy albo użyć do budowy domu, albo do zrobienia komuś krzywdy. Myślę, że zmieni się to jak ludzie będą funkcjonować w życiu prywatnym i zawodowym. Sztuczna inteligencja będzie nie tyle dawać im konkretne umiejętności, czy coś namacalnego, ale pozwoli, by pewne rzeczy działy się automatycznie. Czyli będziemy w stanie szybciej coś znajdować, szybciej tworzyć rozwiązania, będzie działać w tle, a my nie będziemy się musieli pewnymi rzeczami przejmować – ocenia Piotr Bombol.

W programie omówiono pokrótce też najpopularniejsze obecnie platformy do różnego wykorzystania Sztucznej Inteligencji, nie tylko ChatGPT jako SI tekstowego.

OBEJRZYJ CAŁY WYWIAD GOSPODARCZY:

