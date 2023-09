Sztuczna inteligencja – nowy poziom bezpieczeństwa

Sztuczna inteligencja (AI, z ang. artificial intelligence) to obszar cybernetyki, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność w naszym życiu. Z jednej strony wywołuje kontrowersje, a z drugiej fascynuje możliwościami zastosowania, choćby w literaturze czy muzyce, ale też w komunikacji. Jednym z obszarów, który zdecydowanie zyskał na zaawansowanych rozwiązaniach opartych na AI, jest branża usług bezpieczeństwa, w tym ochrona osób i mienia.

Wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym powraca temat sztucznej inteligencji i płynących z niej zagrożeń dla edukacji. Jednak w dyskusji o AI nie można ograniczać się jedynie do uczniów i studentów coraz częściej korzystających z aplikacji tworzącej dla nich prace na dowolny temat. AI staje się nieuchronnie częścią naszego świata, a jej zastosowanie zwiększa nie tylko komfort życia, ale i poczucie bezpieczeństwa – stąd tak duże jej zastosowanie w bankowości czy ochronie mienia i osób. Dzięki nowoczesnym technologiom opartym na algorytmach uczenia maszynowego oraz analizie danych, można tworzyć bardziej efektywne systemy, np. przewidywania zapotrzebowania na gotówkę, monitoringu, rozpoznawania zagrożeń i podejrzanych zachowań.

AI w bankowości

Algorytmy sztucznej inteligencji skutecznie wykorzystywane są w systemach predykcji stanów gotówki w oddziałach instytucji finansowych i urządzeniach bankomatowych. Przy obecnym wysokim koszcie pieniądza to niezwykle użyteczne i potrzebne narzędzie. Na bazie historycznych zachowań użytkowników i zapotrzebowania na gotówkę, przy uwzględnieniu czynników kosztów obsługi, tworzone są dynamiczne harmonogramy obiegu gotówki m.in. do bankomatów i oddziałów banków.

Monitoring obiektów

Tradycyjne systemy monitoringu wizyjnego polegają na reaktywnym podejściu, gdzie operatorzy obserwują nagrania i reagują na zdarzenia. Dzięki AI możliwe jest jednak korzystanie z proaktywnych rozwiązań. Algorytmy rozpoznawania obrazu są w stanie identyfikować osoby i różne obiekty, takie jak pojazdy czy niebezpieczne przedmioty. Jeśli zostanie wykryte podejrzane zachowanie lub zagrożenie, system może automatycznie powiadomić odpowiednie służby lub podjąć inne działania, np. zablokować dostęp do chronionego obszaru.

Rozpoznawanie twarzy

Dzięki AI możliwe jest tworzenie zaawansowanych systemów rozpoznawania twarzy i biometrii, które znacznie zwiększają skuteczność identyfikacji osób. Algorytmy uczą się na podstawie dużej liczby danych, co pozwala im na precyzyjne rozpoznawanie osób nawet przy słabym oświetleniu czy zmiennym kącie widzenia. To znacznie ułatwia identyfikację podejrzanych lub nieautoryzowanych osób w różnych miejscach, takich jak lotniska, hotele czy firmy.

Ireneusz Pawłowski, Dyrektor Zarządzający w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.: – Biometria i rozpoznawanie twarzy są powszechnie używanym rozwiązaniem w sektorze bezpieczeństwa. Polski Holding Obrony jest dystrybutorem tego rodzaju oprogramowania, które jest wykorzystywane do różnych celów, m.in. gromadzenia informacji niezbędnych do tworzenia strategii biznesowych (biomarketingu) lub kontroli dostępu opartego na rozpoznawaniu twarzy (bioacces). Oprogramowanie to działa także w obszarze Biosurveillance Next – zapewniającym rozpoznawanie twarzy w trudnym środowisku, o dużym natężeniu ruchu czy biofinder, czyli rozpoznawanie twarzy dedykowane analizom kryminalistycznym nagrań wideo i zdjęć.

Analiza zachowań i wykrywanie anomalii

AI może również analizować zachowanie osób i wykrywać potencjalne odstępstwa od normy. Algorytmy ustalają wzorzec na podstawie danych historycznych i na bieżąco porównują do niego aktualne zachowanie widocznych osób. Jeśli zostaną zidentyfikowane ich podejrzane działania, system może podjąć odpowiednie kroki, np. włączenie alarmu lub powiadomienie odpowiednich komórek czy służb. To znacząco zwiększa zdolność do wykrywania niebezpiecznych sytuacji, takich jak kradzieże, napady czy wandalizm.

Integracja systemów i predykcyjne analizy

Sztuczna inteligencja może łączyć różne systemy bezpieczeństwa, np. monitoring wizyjny, alarmy, systemy kontroli dostępu czy czujniki. Otrzymywane informacje z tych systemów mogą być analizowane w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką reakcję na zagrożenia. Ponadto, dzięki algorytmom predykcyjnym AI może pomagać w prognozowaniu i zapobieganiu przestępstwom. Analiza danych historycznych pozwala na identyfikację wzorców i przewidywanie potencjalnych zagrożeń, co daje możliwość podjęcia działań prewencyjnych.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji otwiera nowe możliwości w dziedzinie bezpieczeństwa. Dzięki precyzyjnemu monitorowaniu, bieżącej analizie danych, predykcyjnym analizom i automatyzacji, systemy AI mogą zapewnić skuteczną ochronę na wielu poziomach. Choć istnieją pewne wyzwania związane kwestią ograniczenia swobody i naruszenia strefy prywatności, implementacja sztucznej inteligencji w branży bezpieczeństwa jest nieunikniona i z pewnością będzie się rozwijać.