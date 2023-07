Sztuczna inteligencja zaczęła wskazywać... kogo zabić

W Izraelu sztuczna inteligencja wniosła możliwości wojska na nowy poziom

Od dawna wiadomo, że SI ma duży potencjał i możliwości w wielu sferach. Teraz ma coraz większe zastosowanie w armii, czego nie wszyscy mają świadomość.

W Izraelu coraz częściej wykorzystują narzędzia na bazie SI, które to służą do wyznaczania celów dla powietrznych bombardowań oraz organizacji logistyki. W skrócie - ma to zwiększyć efektywność przeprowadzania ataków powietrznych.

Warto podkreślić, że nie jest to jednocześnie pierwszy raz, kiedy sztuczna inteligencja zaczęła pomagać wojskowym w ich pracy, ale tym razem jest to coś znacznie większego ze względu na skalę zastosowania w regularnych misjach bojowych - czytamy na portalu Chip.pl.

O tyle można odetchnąć z ulgą, że Izrael na razie przez odpowiednie jednostki zatwierdza wszystkie wskazane cele. Pytanie brzmi - czy nie dojdzie do momentu, gdy sytuacja wymknie się spod kontroli wraz z rozwojem sztucznej inteligencji? Czy to jednorazowo, czy też na szerszą skalę. W końcu - wtedy będzie można mówić o jeszcze większym niebezpieczeństwie.

Chip/KG