Grupa Orlen rusza z budową infrastruktury dla morskiej farmy wiatrowej

Grupa Orlen i Northland Power rozpoczęły budowę lądowej stacji elektroenergetycznej. Dzięki niej możliwe będzie odbieranie energii elektrycznej wytwarzanej przez farmę wiatrową Baltic Power. Inwestycja powstaje w gminie Choczewo. Wykonawcą będzie konsorcjum firm GE i Enprom. GE wykonał projekt instalacji elektrycznej i dostarczy komponenty elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Polska spółka Enprom przygotowała projekt i odpowiada całościowo za budowę stacji.

„Jako pierwsza firma w Polsce rozpoczynamy budowę infrastruktury umożliwiającej dostarczenie do sieci energii elektrycznej produkowanej na morzu. Rozpoczęliśmy też prace na terenie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu. Nie zwalniamy tempa, bo inwestycje w nowoczesną, zeroemisyjną energetykę są filarem naszej strategii. Morskie farmy wiatrowe, obok małych reaktorów jądrowych, będą kluczem do transformacji polskiego systemu elektroenergetycznego i wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu. Jesteśmy w pełni przygotowani do realizacji inwestycji na Bałtyku, która już w 2026 roku będzie zapewniała czystą, dostępną energię milionom Polaków - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.