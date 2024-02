PGE ma komplet pozwoleń dla farmy Baltica 2

Baltica 2 uzyskała pozwolenia na budowę dla części morskiej farmy wiatrowej - poinformowała PGE w piątek. Wskazała, że pozwolenia dotyczą budowy 107 turbin wiatrowych i czterech morskich stacji transformatorowych.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) poinformowała w piątek, że projekt morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 ma już komplet pozwoleń od Wojewody Pomorskiego. Inwestycja jest realizowana przez PGE i Orsted.

Komplet zezwoleń, zakontraktowane jwszystkie komponenty

Jak podano w komunikacie, pozwolenia dotyczą budowy turbin wiatrowych i morskich stacji transformatorowych.

„To ostatnie pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia budowy. Oba pozwolenia na budowę wydane przez Wojewodę Pomorskiego dotyczą przedsięwzięcia pod nazwą Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy 1500 MW wraz z infrastrukturą techniczną związaną z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym (Morska Farma Wiatrowa Baltica 2)” - wskazała PGE.

Spółka dodała, że pierwsze z pozyskanych pozwoleń obejmuje budowę czterech morskich stacji elektroenergetycznych. „Drugie dotyczy budowy 107 morskich turbin wiatrowych wraz z siecią elektroenergetyczną i telekomunikacyjną” - podała PGE.

Zaznaczono, że projekt budowlany oraz wniosek o pozwolenia na budowę został opracowany przez konsorcjum tworzone przez Ramboll oraz gdańskie biuro projektowe Projmors. Obecnie firmy te pracują nad przygotowaniem projektu technicznego.

„PGE i Orsted mają zakontraktowane już wszystkie niezbędne komponenty dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, a także podpisane umowy na instalację fundamentów, turbin i kabli. Partnerzy wybrali też generalnego wykonawcę lądowej infrastruktury przyłączeniowej. Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem budowy będzie podjęcie przez inwestorów ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID)” - poinformowała PGE.

Program budowy farm do 2040 r.

PGE przypomniała również, że Baltica 2 jest jednym z dwóch – obok Baltica 3 - etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. PGE i Orsted planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 r., natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 r. Zwróciła uwagę, że Baltica 2 i Baltica 3 utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW, która „znacząco przyczyni się do transformacji polskiej energetyki, dostarczając zieloną energię dla prawie 4 milionów gospodarstw domowych w Polsce„.

Program Grupy PGE morskiej energetyki wiatrowej zakłada wybudowanie do 2030 r. Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3, o łącznej mocy zainstalowanej do 2,5 GW. Następnie po 2030 r. do portfolio Grupy dołączy Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW. Dzięki pozyskaniu nowych obszarów do zagospodarowania na Bałtyku Grupa PGE będzie mogła do 2040 wybudować kolejne morskie farmy wiatrowe. Łącznie z aktualnie realizowanymi projektami pozwoli to jej na osiągnięcie ponad 7 GW mocy wytwórczych zainstalowanych w technologii offshore.

„To oznacza, że Grupa PGE jest największym w Polsce inwestorem w morskiej energetyce wiatrowej pod kątem mocy planowanych do zainstalowania” - wskazała PGE.

Anna Bytniewska (PAP), sek

