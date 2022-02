PKN ORLEN: wnioski o 7 koncesji na morskie farmy wiatrowe

PKN Orlen wystąpił z wnioskami o 7 nowych komisji na budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku - poinformowała w piątek spółka. Orlen zapowiedział też, że złoży kolejne 4 wnioski koncesyjne, kiedy tylko ruszy odpowiednia procedura administracyjna.

Łączna moc turbin wiatrowych, możliwa do uzyskania na obszarach objętych 7 złożonymi wnioskami szacowana jest na ok. 7 GW. Grupa Orlen, wnioskując o jak największą liczbę koncesji, chce wykorzystać efekt skali i dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów morskiej energetyki wiatrowej - podkreśliła spółka.

Obecnie Orlen wraz z kanadyjską firmą Northland Power rozwija projekt Baltic Power - farmę o mocy 1,2 GW. Jej budowa planowana jest na lata 2024 – 2026.

Jak podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, strategia Grupy Orlen do 2030 r. zakłada, że kluczowym obszarem rozwoju będzie energetyka, oparta głównie o odnawialne źródła energii.

Mamy wiedzę i odpowiednie zasoby, aby być liderem tego procesu. Dlatego chcielibyśmy pozyskać jak największą liczbę nowych koncesji. To istotne ze względu na pożądany efekt skali, który umożliwi udział biznesowy i maksymalizację wkładu polskich przedsiębiorców w łańcuch wartości dla morskich elektrowni wiatrowych - dodał prezes PKN Orlen.

Jak przypomniała spółka, Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. zakłada powstanie na polskich wodach 9-11 GW mocy wiatrowych. Natomiast na wodach Bałtyku zainstalowanych jest obecnie ok. 2,2 GW mocy offshore, a według szacunków ekspertów, do 2050 r. mogą osiągnąć nawet 93 GW.