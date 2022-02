4 proc. akcji Aramco do funduszu inwestycyjnego

Saudyjski następca tronu książę Muhammad ibn Salman poinformował w niedzielę o przekazaniu 4 proc. akcji państwowego koncernu Saudi Aramco na rzecz Funduszu Inwestycji Publicznych, który został utworzony w celu zmniejszenia uzależnienia gospodarki od ropy.

Po operacji przekazania udziałów Aramco funduszowi inwestycyjnemu, którego zadaniem jest stworzenie warunków wyjściowych dla restrukturyzacji, monarchia wciąż będzie głównym udziałowcem czołowego koncernu paliwowo-chemicznego kraju, ponieważ posiada w nim w sumie 94 proc. akcji - zaznaczył następca tronu w wypowiedzi dla Saudyjskiej Agencji Prasowej (SPA).

Przekazanie 4 proc. udziałów Aramco Funduszowi Inwestycji Publicznych wpisuje się w plan zarządu Funduszu, by zwiększyć zarządzane aktywa do ok. 1 mld dolarów do końca 2025 r. - pisze w komentarzu agencja AFP. Koncern Aramco, do niedawno będący w całości spółką skarbu państwa, w grudniu 2019 r. zadebiutował na giełdzie w Rijadzie, co przyniosło monarchii 29,4 mld dolarów USA - przypomina.