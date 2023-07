Orlen powiększa portfel zielonych źródeł energii

Grupa Orlen zawarła z EDP Renewables Polska warunkową umowę zakupu 3 farm wiatrowych w Wielkopolsce o łącznej mocy 142 MW. Transakcja zabezpiecza także opcję uzupełnienia ich o aktywa fotowoltaiczne (o mocy do 159 MW) między innymi na zasadzie wspólnego łącza. Transakcja, która ma zostać sfinalizowana do końca roku, jest realizowana przez należącą do Grupy spółkę Orlen Wind 3. Po jej finalizacji koncern będzie posiadał ok. 900 MW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach.

„Dokonujemy jednej z największych transakcji na krajowym rynku odnawialnych źródeł energii w ostatnich latach. Skala działania i doświadczenie w procesach akwizycyjnych pozwalają nam skutecznie przeprowadzać tego typu operacje. Konsekwentnie inwestujemy w ten segment, tak by oferować naszym klientom czystą i konkurencyjną cenowo energię. Do 2030 roku będziemy posiadać około 9 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych stając się liderem transformacji energetycznej naszego regionu. Zawarta dziś umowa powiększy nasz portfel OZE o jednostki wytwórcze wyjątkowo wysokiej jakości. Przejmowane trzy farmy wiatrowe są nie tylko jednymi z najbardziej nowoczesnych w kraju, ale charakteryzują się też świetnym położeniem, zapewniającym wysoką wietrzność, co gwarantuje wysoki stopień wykorzystania mocy zainstalowanych” – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlen.

W umowie chodzi o zakup 3 farm wiatrowych położonych w Wielkopolsce, w pobliżu miejscowości: Ujazd (o mocy 30 MW), Dobrzyca (o mocy 49,9 MW) oraz Dominowo (o mocy 62,4 MW). Ostatnia z nich wykorzystuje m.in. turbiny Vestas V136 o wysokości maksymalnej 166 m i łopatach o długości po 76,2 m – to jedne z największych jednostek onshore operujących obecnie w Polsce. Farmy zostały uruchomione w latach 2021-2022 i są to aktywa nowe, efektywne, o bardzo wysokiej produktywności i długim oczekiwanym okresie życia. Produkują tyle energii, ile zużywa rocznie ok. 240 tys. gospodarstw domowych.

Dodatkowym, elementem transakcji są opcjonalne projekty fotowoltaiczne. Mogą one zostać zrealizowane przez sprzedającego w większości na zasadzie cable poolingu, czyli przy wykorzystaniu istniejącego już przyłącza. Farmy te, po ich wybudowaniu, będą kolejnym znaczącym powiększeniem mocy wytwórczych OZE w Grupie Orlen o prawie 159 MW.

Nowe aktywa są kolejną inwestycją Grupy Orlen w odnawialne źródła energii w Wielkopolsce. Działa tam już farma wiatrowa Przykona o mocy ok. 33 MW oraz farma fotowoltaiczna Gryf o mocy ok. 25 MW. W drugiej połowie lipca tego roku, wchodząca w skład Grupy, spółka Energa Wytwarzanie podpisała z firmą Greenvolt umowę przedwstępną dotyczącą projektów Opalenica i Sompolno o łącznej moc 59 MW. W planach Energi jest też budowa farm fotowoltaicznych PV Mitra (65 MW) i PV Żuki (2,4 MW).

Ważnym elementem w rozwoju mocy OZE w Grupie Orlen jest także morska energetyka wiatrowa. Koncern planuje postawić farmę wiatrową o mocy do 1,2 GW na polskiej części Bałtyku. Rozpoczęcie budowy Baltic Power zaplanowano na 2024 r., a jej oddanie do użytku w 2026 r. Równolegle spółki z Grupy pod koniec maja zabezpieczyły na Morzu Bałtyckim 5 kolejnych lokalizacji pod budowę morskich farm wiatrowych, na których powstać mogą aktywa o łącznej mocy ok. 5,2 GW. Łącznie Grupa Orlen posiada 6 lokalizacji morskich farm wiatrowych o potencjale 6,4 GW.

Do końca 2030 Grupa Orlen będzie dysponować odnawialnymi źródłami energii o łącznej mocy ponad 9 GW. Wśród nich znajdą się m.in. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika a także jednostki wytwórcze na biogaz i biometan. W tym czasie koncern będzie produkować także energię z wykorzystaniem małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). Łącznie do końca dekady koncern przeznaczy na zielone inwestycje 120 mld zł.

EDP Renewables Polska jest spółką zależną EDP Renewables (Euronext: EDPR), czwartego co do wielkości na świecie producenta energii wiatrowej i słonecznej, obecnego na 28 rynkach w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej oraz regionie Azji i Pacyfiku. Jej siedziba główna mieści się w Madrycie, a wiodące biura regionalne w Houston, São Paulo i Singapurze.

rb