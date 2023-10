ORLEN umacnia się w lądowej energetyce wiatrowej

Grupa ORLEN sfinalizowała zakup farm wiatrowych Ujazd, Dobrzyca oraz Dominowo, o łącznej mocy ponad 140 MW. Ostateczna umowa kupna podpisana z EDP Renewables Polska dotyczy jednych z najbardziej efektywnych jednostek onshore w kraju. To już kolejna akwizycja odnawialnych źródeł energii zrealizowana w tym roku przez koncern. Grupa ORLEN dysponuje obecnie blisko 500 MW mocy zainstalowanych w lądowych farmach wiatrowych i jest w tym obszarze w ścisłej krajowej czołówce.

ORLEN sukcesywnie realizuje strategie, której celem jest zapewnienie Polakom niskoemisyjnej i atrakcyjnej cenowo energii. Lądowe farmy wiatrowe odgrywają zasadniczą rolę w naszych działaniach. Sfinalizowana dziś umowa wzmacnia potencjał wytwórczy koncernu, powiększając go o jednostki wyposażone w najnowocześniejsze turbiny wiatrowe w kraju. Ta inwestycja pozwoliła nam osiągnąć 500 MW mocy zainstalowanych w lądowych farmach wiatrowych, potwierdzając pozycję ORLENU jako jednego z wiodących podmiotów w obszarze transformacji energetycznej Polski – mówi Daniel Obajtek, prezes ORLEN.

Sfinalizowana transakcja z EDP Renewables obejmuje zakup trzech farm wiatrowych położonych w Wielkopolsce, w pobliżu miejscowości Dobrzyca (49,9 MW), Ujazd (30 MW) oraz Dominowo (62,4 MW). Ostatnia z nich wykorzystuje m.in. turbiny Vestas V136 o wysokości maksymalnej 166 m i łopatach długości 76,2 m. To jedne z największych turbin onshore w kraju. Jednostki o łącznej mocy 142 MW będą produkować energię, która może zasilić ok. 240 tys. gospodarstw domowych. Dodatkowo zakupione farmy mogą zostać rozbudowane o instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy do ok. 160 MW, wykorzystując do tego już istniejące przyłącze sieciowe (tzw. cable pooling). Podnosi to atrakcyjność przejętych aktywów. Ich bezpośrednim właścicielem jest spółka ORLEN Wind 3.

Farmy w Ujeździe, Dobrzycy i Dominowie to kolejna inwestycja koncernu w wiatrowe źródła energii w Wielkopolsce. Działa tam już farma wiatrowa Przykona o mocy ok. 33 MW, należąca do spółki Energa Wytwarzanie z Grupy ORLEN. W październiku 2023 r. koncern poinformował też o podpisaniu warunkowej umowy zakupu dwóch farm od brytyjskiego Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC o łącznej mocy 60 MW. Pierwsza z nich – Kuślin – położona jest w Wielkopolsce, w pobliżu miejscowości Nowy Tomyśl. Druga farma – Krzęcin - zlokalizowana jest w woj. zachodniopomorskim, w pobliżu Choszczna. Transakcja ma zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku.

Dodatkowo, w lipcu bieżącego roku, Energa Wytwarzanie podpisała z firmą Greenvolt umowę przedwstępną na zakup farmy wiatrowej Sompolno o mocy 26 MW, zlokalizowanej także w Wielkopolsce. Farma osiągnie gotowość operacyjną w połowie 2024 r.

W 2022 roku lądowe farmy wiatrowe funkcjonujące w ramach Grupy ORLEN wyprodukowały prawie 747 GWh energii elektrycznej. Dzięki finalizacji transakcji z EDP Renewables koncern obecnie posiada w swoim portfelu 13 farm wiatrowych zlokalizowanych na lądzie.

Do końca dekady ORLEN chce osiągnąć poziom 9 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Oprócz lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, koncern aktywnie rozwija obszar morskiej energetyki wiatrowej. W ostatnich dniach Grupa ORLEN podjęła finalną decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy pierwszej polskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Inwestycja, która w 2026 roku włączy do polskiego systemu moc blisko 1,2 GW, będzie realizowana wspólnie z kanadyjskim Northland Power. Baltic Power będzie w stanie wyprodukować czystą, dostępną energię, która może zasilić 1,5 miliona gospodarstw domowych.

Grupa w ostatnim czasie pozyskała też koncesje na budowę kolejnych 5 morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 5,2 GW. Cztery z pięciu koncesji znajdują się na Ławicy Odrzańskiej, na wysokości Kołobrzegu. Piąta lokalizacja położona jest na Ławicy Słupskiej i graniczy z obszarem, na którym powstaje farma Baltic Power.

