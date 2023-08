„Lustra” koncert symfoniczny uświetnia 30-lecie Kasy Stefczyka

W swej istocie, Kasa Stefczyka odwołuje się do ideałów przyświecających kasom zakładanym w XIX wieku. Łączy je – co naturalne – ze współczesnymi wzorcami rozwijając współpracę międzynarodową w gronie unii kredytowych zrzeszonych w Światowej Radzie Unii Kredytowych – podkreślała przed koncertem Joanna Mędrzecka, prezes Kasy Stefczyka.

Rozwijając działalność biznesową, Kasa nie zapomina o tym, co przyczynia się do rozwoju społecznego – o działalności pomocowej, edukacyjnej, o mecenacie. Jest zatem – często za pośrednictwem powołanej przez siebie Fundacji im. Franciszka Stefczyka – instytucją, która angażuje się w życie społeczności lokalnych wspierając ważne dla nich wydarzenia. Przeznacza środki na zapewnienie wsparcia domom dziecka na terenie całego kraju, prowadzi edukację finansową, przyczynia się do organizacji wydarzeń sportowych, i kulturalnych. Jest obecna tam, gdzie potrzebna jest pomocna dłoń, czego przykładem stało się choćby wsparcie udzielone uchodźcom z Ukrainy – dodaje.