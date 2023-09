"Nowe limity jakości powietrza!". Naukowcy alarmują

Skutki zmian klimatu są bardziej niebezpieczne dla pacjentów z chorobami płuc – donoszą pulmonolodzy i naukowcy z European Respiratory Society (ERS) i wzywają do zaostrzenia standardów czystości powietrza.

Osoby cierpiące na choroby takie jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc jeszcze bardziej odczują niekorzystne skutki zmian klimatu – czytamy w raporcie opublikowanym w European Respiratory Journal (http://dx.doi.org/10.1183/13993003.01960-2022).

Raport European Respiratory Society omawia, w jaki sposób zjawiska związane z katastrofą klimatyczną, takie jak upały, pożary lasów czy powodzie, pogłębią trudności w oddychaniu u milionów ludzi na całym świecie, w szczególności niemowląt i małych dzieci oraz osób starszych. Stowarzyszenie zrzesza ponad 30 tys. specjalistów z zakresu chorób płuc ze 160 krajów.

Jedna z autorek raportu, prof. Zorana Jovanovic Andersen, będąca szefową Komisji ds. Środowiska i Zdrowia w tym towarzystwie, mówi:

Zmiany klimatyczne wpływają na zdrowie każdego człowieka, ale bez wątpienia pacjenci pulmonologiczni są w grupie tych najbardziej podatnych. Ci ludzie, którzy już doświadczają trudności w oddychaniu są dużo bardziej wrażliwi na zmieniający się klimat. Ich objawy będą się pogarszać, a niektóre okażą się śmiertelne. Zanieczyszczenie powietrza już niszczy nasze płuca. Teraz skutki zmiany klimatu stają się głównym zagrożeniem dla pacjentów z chorobami układu oddechowego – dodaje.

Według raportu skutki te to na przykład wyższe temperatury, które powodują zwiększenie ilości alergenów, takich jak pyłki, w powietrzu. Również ekstremalne zjawiska pogodowe, które pojawiają się coraz częściej, np. susze czy pożary lasów, prowadzą do epizodów ekstremalnego zanieczyszczenia powietrza z dużym zapyleniem, a ulewne deszcze i powodzie zwiększają wilgotność, tym samym sprzyjając rozwojowi pleśni w budynkach.

Raport zwraca uwagę na niebezpieczeństwo szczególnie dla dzieci i niemowląt, których układ oddechowy nadal się rozwija.

Jako lekarze i pielęgniarki pacjentów pulmonologicznych musimy być świadomi tych zagrożeń i zrobić wszystko, co możemy, aby zmniejszyć dyskomfort naszych chorych – mówi prof. Jovanovic Andersen. Musimy także wyjaśniać im ryzyko, aby mogli sami chronić się przed skutkami zmian klimatu.

Istniejące standardy unijne dotyczące jakości powietrza są dużo poniżej tych proponowanych przez WHO w Air Quality Guidelines. Na przykład dopuszczona w UE norma dla pyłów zwieszonych PM2.5 to 25 µg/m3, podczas gdy wg WHO powinno to być 5 µg/m3.

Prof. Jovanovic Andersen dodaje:

„Obecne limity są przestarzałe i nie chronią zdrowia społeczeństwa Europy. Nowe ambitniejsze standardy zapewniłyby czystsze powietrze i lepsze zdrowie dla Europejczyków. Pomogłyby również złagodzić kryzys klimatyczny. Wzywamy Parlament Europejski do przyjęcia i wprowadzenia w życie nowych limitów natychmiast.

pap, jb