Szef MON z wyróżnieniem za zasługi na rzecz wzmocnienia obronności

Honorowe wyróżnienie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu - za zasługi na rzecz wzmocnienia obronności państwa - statuetkę przedstawiającą patrona AKO, odebrał w piątek w Poznaniu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak

Wyróżnienie zostało przyznane szefowi MON za zasługi na rzecz wzmocnienia obronności państwa. Akademicki Klub Obywatelski im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu powstał w 2011 r.

Z okazji 10. rocznicy powstania AKO postanowiono wykonać 10 numerowanych statuetek i wręczyć najważniejszym osobom w państwie. Pierwszą statuetkę przedstawiającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego otrzymał od AKO w lipcu ub. roku Jarosław Kaczyński. Wyróżnienie odebrał już także abp Marek Jędraszewski i prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Bardzo cenię sobie tę nagrodę, AKO w Poznaniu był pierwszym z całego szeregu klubów. Nie obawialiście się hejtu, tego, że machina propagandowa ówczesnych władz będzie was atakowała; stanęliście w prawdzie. Bo przecież po tragedii smoleńskiej śp. Lech Kaczyński był obarczany winą, był oskarżany o wszystko, co możliwe, a był człowiekiem, który sformułował te zasady, które teraz wprowadzamy w życie. Państwo podtrzymywali i podtrzymujecie myśl społeczno-polityczną śp. prof. Kaczyńskiego. To jest państwa zasługa, za to państwu dziękuję – powiedział Mariusz Błaszczak.

Dziś, gdy w Telewizji Polskiej możemy oglądać materiały związane z resetem - znakomity film dokumentalny pokazujący politykę Donalda Tuska i rządu PO-PSL układania się z Putinem, to jest dowód tego, że śp. prof. Lech Kaczyński miał rację – dodał szef MON.