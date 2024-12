Abp Jędraszewski: Obecne władze próbują zamykać drzwi Chrystusowi

Obecne władze państwowe próbują zamykać drzwi Chrystusowi, zmniejszając liczbę godzin religii w szkole – ocenił w liście do wiernych Archidiecezji Krakowskiej abp Marek Jędraszewski i zaapelował o „solidarną postawę czujności i sprzeciwu”.

W drugi dzień świąt w kościołach Archidiecezji Krakowskiej odczytywany jest list abp. Marka Jędraszewskiego. Hierarcha odwołał się do wspomnienia św. Szczepana, zwracając uwagę, że „od samych początków Kościoła dawanie świadectwa o Zwycięskim Chrystusie często łączyło się z koniecznością przyjęcia cierpienia, a nawet poniesienia męczeństwa”. Jako współczesne wyzwanie narodu i Kościoła wskazał rozwijanie edukacji katolickiej.

Obecne władze państwowe próbują, niestety, zamykać drzwi Chrystusowi, zmniejszając liczbę godzin religii w szkole. Ponadto zapowiadają wprowadzenie obowiązkowego dla wszystkich uczniów przedmiotu, który może stać się narzędziem deprawacji moralnej nawet małych dzieci – ocenił w liście metropolita krakowski.

Troska o właściwe nauczanie i wychowanie potomstwa

Zaznaczył przy tym, że „tym większym zadaniem stojącym zwłaszcza przed rodzicami jest zatroskanie o właściwe nauczanie i wychowanie ich potomstwa”. Według duszpasterza „konieczna jest zatem solidarna postawa czujności i sprzeciwu”.

MEN. Z całą mocą przeciw prawdzie

Od roku szkolnego 2025/2026 do szkół ma być wprowadzony przedmiot edukacja zdrowotna; ma być obowiązkowy. Z projektu MEN wynika, że - w zależności od wieku - edukacja zdrowotna będzie dotyczyła m.in. tego, czym są ruchy antyszczepionkowe i jak rozpoznać dezinformację o szczepieniach; jakie są metody antykoncepcji, czym różni się naprotechnologia od in vitro i jakie są zagrożenia związane z różnymi aspektami seksualności.

Niezgodny z Konstytucją RP

Według Konferencji Episkopatu Polski (KEP), przygotowywany przez resort edukacji przedmiot jest sprzeczny z ustawą zasadniczą. Ministra edukacji Barbara Nowacka podkreśla, że edukacja zdrowotna nie tylko nie stoi w sprzeczności z zapisami konstytucji, ale jest to przedmiot „szalenie potrzebny polskiej młodzieży”, „na którym młodzież dowie się o swoim zdrowiu psychicznym, fizycznym, o profilaktyce, o potrzebie badań”.

Zło dobrem zwyciężaj

W liście do wiernych abp Jędraszewski wskazywał również na konieczność wspierania i rozwoju istniejących już katolickich placówek edukacyjnych. Według abp. Jędraszewskiego „potrzeby odnoszące się do właściwego kształcenia i wychowywania młodego pokolenia Polaków w duchu katolickim są tak wielkie, iż skłaniają do tworzenia – w miarę możliwości – nowych tego typu instytucji”.

Przyszłość

Wskazywał, że chodzi „o przyszłość naszej Ojczyzny – i Kościoła w naszej Ojczyźnie, a te sprawy muszą być przecież dla nas wszystkich najważniejsze”. Według przywołanych przez niego danych obecnie wśród katolickich ośrodków w Archidiecezji działają 53 przedszkola, 27 szkół podstawowych, 13 szkół średnich i dwa uniwersytety.

Gwarantujemy, że w szkołach tych nadrzędna pozostanie reguła pierwszeństwa rodziców i opiekunów prawnych do decydowania o własnych dzieciach – napisał arcypasterz.

pap/jb

