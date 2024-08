Trump: Europa musi wydawać więcej na wojsko

Będę nalegał, by państwa NATO wydawały 3 proc. PKB na obronność, 2 proc. to była kradzież stulecia - powiedział były prezydent USA Donald Trump. Kandydat Republikanów w wyborach prezydenckich stwierdził, że byłby gotowy pomóc sojusznikom, jeśli zrównają swoje wydatki na wojsko z Ameryką.

Donald Trump wygłosił w poniedziałek przemówienie do stowarzyszenia żołnierzy Gwardii Narodowej w Detroit.

3 proc. PKB

Przez lata wszystkie te kraje NATO wydawały znacznie mniej niż 2 proc. PKB na swoje siły zbrojne, pozostawiając nasze siły przeciążone. To my pokrywaliśmy różnicę, płacąc za to, aby nadrobić niedobory i pomóc odstraszyć zagrożenia” - powiedział Trump.

Tak jak robi to niemal podczas każdego wystąpienia Trump oskarżał państwa europejskie o to, że wykorzystują USA.

Będę nalegał, żeby każdy kraj NATO musiał wydawać co najmniej 3 proc., trzeba przejść do 3 proc. 2 proc. to kradzież stulecia, zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile my płacimy - dodał.

Według danych NATO, obecnie jedynie pięć państw członkowskich wydaje na obronność ponad 3 proc. PKB: Polska, Estonia, USA, Łotwa i Grecja. 2/3 państw spełnia wymóg wydatków na poziomie 2 proc.

Postulat podniesienia tego progu do 3 proc. zgłosił w marcu prezydent Andrzej Duda przed wizytą w Białym Domu, choć nie został on poparty przez prezydenta Joe Bidena. Duda omówił go jednak podczas późniejszej rozmowy z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku w kwietniu.

Musicie płacić

Trump stwierdził też, że Europie powinno zależeć na większym wspieraniu Ukrainy, a Ameryka rzekomo płaci na ten cel o 150 mld dolarów więcej (według danych UE to Europa łącznie wydaje więcej).

Po raz kolejny przytoczył anegdotę ze szczytu NATO, kiedy powiedział jednemu z przywódców państwa sojuszu, że nie będzie bronił krajów, które nie płacą wystarczająco na obronność.

Tracimy na obronie Europy setki miliardów dolarów. Wszystko, co mówię to: musimy wyrównać. Pomożemy wam, ale musicie płacić - powiedział.

Kandydat Republikanów na prezydenta USA stwierdził też, że amerykańskie wojsko „nie ma już żadnej amunicji”, bo „rozdała ją różnym grupom, głównie Ukrainie”. Jednocześnie skrytykował rządzących za „głupotę”.

Z poparciem Demokratki

Podczas wydarzenia w Detroit oficjalnie Trumpa poparła była kongresmenka Demokratów Tulsi Gabbard, oskarżana w przeszłości przez większość polityków partii o powielanie narracji Kremla. Gabbard ubiegała się o nominację na prezydenta w prawyborach Demokratów w 2020 r., ale nigdy nie zebrała w nich więcej niż 2 proc. głosów.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)/bz

