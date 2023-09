Sondaż IBRiS: PiS utrzymuje przewagę

PiS może liczyć na 33,2 proc. poparcia, KO na 26 proc., Trzecia Droga na 10,3 proc., Lewica na 10,1 proc., a Konfederacja na 9,4 proc. - wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” i radia RMF FM

Pod progiem wyborczym znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy, na których chce głosować 2 proc. badanych.

W porównaniu z sondażem sprzed dwóch tygodni (25–26 sierpnia) partia Jarosława Kaczyńskiego traci 0,2 punktu procentowego, co mieści się w granicach błędu statystycznego.

Koalicja Obywatelska, uzyskując poparcie 26 proc., traci 1,2 punktu procentowego.

Najbardziej spektakularne zmiany dotyczą jednak dalszych pozycji. Miejsce na podium traci Konfederacja na rzecz Trzeciej Drogi, która nieznacznie zyskuje (0,3 pp.), z poparciem 10,3 proc.

Partia Sławomira Mentzena ustępuje też w opisywanym sondażu Lewicy, która zyskuje 0,8 pp. (10,1 proc.).

Wzrosty Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy nie są duże, ale za to wyraźnie widać zniżkę notowań Konfederacji z 12,4 proc. do 9,4, a więc o 3 pp. To daje jej dopiero piąte miejsce na liście partyjnego poparcia.

Bezpartyjni Samorządowcy, choć nie przekraczają 5-procentowego progu, a więc nie biorą udziału w podziale mandatów, notują 2 proc. poparcia.

Wyraźnie wzrasta przewidywana frekwencja wyborcza: z 51 proc. dwa tygodnie temu do 57,1 obecnie. Warto też podkreślić, że wyraźnie wzrasta odsetek respondentów deklarujących, że wezmą udział w wyborach „zdecydowanie” – to obecnie 44,7 proc. respondentów.

Sondaż IBRiS dla „Rz” i RMF FM przeprowadzono metodą CATI, 8–9 września na grupie 1100 respondentów.

PAP/KG