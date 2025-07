Auto na własność? Ten sposób na mobilność przemija

Samochód w swoim gospodarstwie domowym posiada 88 proc. ankietowanych Polaków - wynika z badania „Auto na pokolenia”. Niemal co czwarta osoba uważa, że za 10-15 lat w naszym kraju dominować będzie wynajem długoterminowy aut.

Z badania Santander Consumer Multirent wynika, że 88 proc. ankietowanych Polaków posiada samochód w swoim gospodarstwie domowym; z tego 83 proc. kupiło go za gotówkę lub na kredyt, 9 proc. skorzystało z leasingu, a 1 proc. zdecydowało się na wynajem długoterminowy. Autorzy publikacji podkreślili, że obecnie udział aut finansowanych z leasingu we wszystkich rejestracjach nowych pojazdów to ponad 30 proc.

Leasing wypiera operacje gotówką lub kredytem

Na finansowanie auta gotówką lub kredytem najczęściej decydują się seniorzy – 87 proc. w porównaniu z najniższym wynikiem wśród czterdziestolatków - 75 proc.; ci ostatni najczęściej wybierają leasing (15 proc.). Wynajem auta uzyskał najmniejszą liczbę wskazań (1 proc.), a na ten wynik złożył się wybór 3 proc. wśród najmłodszych badanych (18-29 lat), a także 1 proc. wśród grupie pięćdziesięciolatków. 12 proc. badanych przyznało, że w ogóle nie ma w swoim gospodarstwie domowym dostępu do samochodu.

Badanie wykazało, że własne auto wciąż pozostaje najczęściej wybieranym środkiem do przemieszczania się - wskazało tak 77 proc. osób. Na drugim miejscu znalazł się transport publiczny, na który decyduje się 35 proc. badanych, a na trzecim - taksówki i aplikacje przewozowe ze wskazaniem na poziomie 6 proc.

Zakup auta za gotówkę będzie anachronizmem

„Tylko 40 proc. ankietowanych uważa, że za 10-15 lat w Polsce wciąż będzie przeważać posiadanie auta na własność, zakupionego za gotówkę lub kredyt. Mimo tego, że badani korzystający z wynajmu długo lub krótkoterminowego stanowią 1-procentowy odsetek, to aż 23 proc. wszystkich ankietowanych uważa, że to właśnie wynajem będzie przeważającą formą mobilności w Polsce za 10-15 lat” - przekazano w publikacji. Według 13 proc. przyszłością motoryzacji jest carsharing i auta „na minuty”. 25 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie określić, jak ich zdaniem ukształtuje się przyszłe podejście do posiadania samochodu.

Cytowana w informacji Anna Fidowicz z Santander Consumer Multirent zwróciła uwagę, że wyniki badania pokazują różnice w preferencjach dotyczących wybieranych środków transportu.

„Jedną z najciekawszych jest znacząca przewaga kobiet nad mężczyznami w przypadku transportu publicznego - aż 44 proc. pań w porównaniu do 25 proc. panów najczęściej wybiera go na co dzień. Widoczne są także interesujące zależności wiekowe i demograficzne. Posiadanie samochodu na własność dominuje wśród seniorów (82 proc.), a jednocześnie mieszkańców wsi (83 proc.) i małych miast (82 proc.), a transport publiczny jest najczęściej wybierany wśród trzydziestolatków (44 proc.) i dwudziestolatków (42 proc.) oraz mieszkańców dużych miast (56 proc.)” - dodała.

Badanie zostało zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 2-7 czerwca br. wśród tysiąca dorosłych Polaków.

PAP, sek

