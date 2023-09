Via Carpatia połączy porty w Gdańsku i w Salonikach

Port Gdańsk podpisał list intencyjny o współpracy z Portem Saloniki. Porozumienie ma pozwolić stronom na rozwój, wymianę doświadczeń, a także otworzyć nowe możliwości dla transportu ładunków między krajami w ramach Via Carpatii – poinformowały we wtorek władze spółki.

Jak poinformowała pełnomocnik Portu Gdańsk ds. komunikacji z mediami Małgorzata Kaliszewska podczas wizyty w Grecji przedstawiciele gdańskiego portu spotkali się z władzami Portu Saloniki, przedstawicielami Regionu Centralnej Macedonii oraz przedstawicielami Uniwersytetu Arystotelesa.

Spotkania miały na celu m.in. wymianę doświadczeń wszystkich grup interesariuszy Via Carpatii oraz Inicjatywy Trójmorza, do której w ostatnich dniach dołączyła Grecja. Szczególnie omawianą kwestią było ustanowienie odnogi Via Carpatii prowadzącej do polskich portów i wskazanie jej jako kolejnej z efektywnych dróg w korytarzu transportowym między Grecją a Polską – wyjaśniła Kaliszewska.

To kluczowy korytarz wiodący z południa na północ Europy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Trasa będzie docierać m.in. do greckich Salonik nad Morzem Egejskim. Powstanie tego korytarza wpłynie na wzrost atrakcyjności tej części Europy jako miejsca lokowania nowych inwestycji –wyjaśniał wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Do podpisania listu intencyjnego między portami w Salonikach i w Gdańsku, doszło podczas Thessaloniki International Fair (TIF), czyli największej imprezy handlowej w Europie Południowo-Wschodniej, która skupia ok. 1,5 tys. wystawców i ponad 200 tys. gości z całego świata.

9 września na stoisku Portu w Salonikach podpisy pod porozumieniem złożyli po stronie polskiej Łukasz Malinowski, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG), po stopnie greckiej – Thanos Liagkos, Prezes Wykonawczego Zarządu i Dyrektor Zarządzający Portu Saloniki (THPA). Zamiarem obu portów jest budowa partnerskich relacji biznesowych oraz promowania innowacyjności jako kluczowego element rozwoju biznesu z podmiotami gospodarczymi.

Akces Grecji do Inicjatywy Trójmorza jest kluczowym momentem dla wzmocnienia politycznej i ekonomicznej współpracy regionów Europy Centralnej i Wschodniej. Porozumienie pomiędzy polskimi i greckimi portami otwiera nowe możliwości dla logistyki, co w dalszej kolejności zwiększy wolumen towarów wymienianych między naszymi regionami. Trasy łączące Gdańsk i inne polskie porty z Grecją dzięki Via Carpatii stworzą nowe arterie komunikacyjne, które finalnie wesprą integrację i dynamikę rozwoju obu stron łączących tę trasę – mówił podczas ceremonii podpisania listu prezes Portu Gdańsk Łukasz Malinowski.

Podjęcie współpracy między naszymi portami to możliwość wymiany doświadczeń na wielu płaszczyznach. Działania synergiczne jakie z niej wynikną, przyczynią się do rozwoju każdej ze stron i wspólnego osiągania celów na poziomie lokalnym, krajowym, a także podczas prac nad inicjatywami realizowanymi w ramach projektów unijnych. To niezwykle ważne by mówić wspólnym głosem, ponieważ sukces portów to sukces naszych regionów – mówił prezes Portu Saloniki Thanos Liagkos.

Port Saloniki jest jednym z największych greckich portów morskich oraz jednym z największych portów na Morzu Egejskim. Roczna przepustowość portu wynosi 16 mln ton. Armatorzy obsługujący port to m.in. BULCON, CMA/CGM, Contship, Ecu-Line, Empros, Evergreen, Hapag Lloyd, K-Line, Lloyd Triestino, LPS, MSC, Norasia, Yang Ming, ZIM.

Cieszę się na perspektywę tej kooperacji. Via Carpatia daje ogromne możliwości portom Trójmiasta. A skoro zaczyna się w Salonikach, to niech ważnym pod względem biznesowym punktem Via Carpatia będzie też Polska. Może to być silny bodziec do tworzenia zupełnie nowych relacji także transoceanicznych, na których zależy portom w Polsce. Do Gdańska dwa razy w tygodniu zawijają największe kontenerowce świata o pojemności blisko 24 tysięcy TEU, należące do liderów rynku shippingowego. W ramach oferowanych linii oceanicznych jesteśmy jedynym bałtyckim portem, który obsługuje bezpośrednie połączenia kontenerowe z Chinami. W przeładunkach ogółem na Bałtyku zajmujemy 2 miejsce - powiedział prezes Portu Gdańsk Łukasz Malinowski.

PAP/Polskie Radio 24/RO

