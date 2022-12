Via Carpatia połączyła w tym roku Rzeszów i Lublin

W 2022 r. GDDKiA oddała ponad 8 km drogi ekspresowej S19; kierowcy mogą już korzystać ze szlaku Via Carpatia od Rzeszowa do Lublina. W 2023 r. kontynuowana będzie budowa tej drogi na południe od stolicy Podkarpacia. Rozpocznie się m.in. drążenie jednego z najdłuższych w kraju tuneli drogowych.

Jak poinformował PAP Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA, oddanie w tym roku odcinka S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem oznaczało połączenie szlakiem Via Carpatia Rzeszowa i Lublina. Przypomniał, że pozostałe odcinki na północ od Rzeszowa oddane zostały w grudniu 2021 r. Wysocki podał, że w województwie podkarpackim oddano do ruchu już niemal 82 km trasy S19.

„Niemal 87 km tego szlaku jest w realizacji, w tym w budowie jest odcinek Rzeszów Południe - Babica, a w systemie +projektuj i buduj+ są odcinki Babica - Jawornik, Domaradz - Krosno, Krosno - Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe - Dukla i Dukla – Barwinek” - wymienił.

Jak dodał Wysocki, w przygotowaniu jest dalsze 11,6 km szlaku Via Carpatia. Na etapie przetargu jest odcinek Jawornik - Lutcza, a na etapie przygotowania - odcinek Lutcza - Domaradz. Umowy na realizację tych ostatnich odcinków S19 na Podkarpaciu mają zostać podpisane w przyszłym roku.

Przedstawiciel rzeszowskiego oddziału GDDKiA przyznał, że dzięki oddaniu odcinka S19, który połączył Rzeszów z Lublinem, odciążone zostały mniejsze miasta.

„Ruch tranzytowy przeniósł się bowiem z dawnej drogi krajowej nr 19, obecnie jest to droga wojewódzka nr 878, na nową S19. Dodatkowo nowa droga znacznie skróciła podróż nie tylko na trasie Rzeszów – Lublin, ale również między Rzeszowem a Warszawą. Teraz to odpowiednio ok. 1,5 godziny do Lublina i ok. 3 godz. do Warszawy” – podkreślił Wysocki.

W nadchodzącym 2023 roku prace w terenie przy budowie S19 mają rozpocząć się na trzech odcinkach. Ponadto na będącym już w budowie odcinku Rzeszów Południe - Babica rozpocznie się drążenie ponad 2 km tunelu drogowego. Drążyć go będzie maszyna TBM, której transport - jak powiedział Wysocki - był „wyjątkowym przedsięwzięciem pod względem logistycznym i technicznym”, przygotowywanym od wielu miesięcy przez wyspecjalizowane firmy.

„Ładunek przejechał trasę liczącą ok. 750 km. Rozpoczął podróż po drogach województwa opolskiego, następnie przez województwa śląskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie dotarł na miejsce budowy na Podkarpaciu. Cała operacja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z założonym harmonogramem. Udało się skutecznie ograniczyć utrudnienia na trasie przejazdu” – ocenił.

Przejazd pierwszego transportu, który wiózł tarczę skrawającą maszyny TBM, wywołał olbrzymie zainteresowanie. Pomimo zimna i późnej pory, w wielu miejscach na trasie gromadziły się tłumy widzów. Dużo osób pojawiło się m.in. w Opolu, Warszawie, Nisku i Rzeszowie.

Drążenie tunelu powinno się rozpocząć w pierwszej połowie 2023 roku.

Podkarpacki odcinek S19 będzie liczyć w sumie ok. 169 km długości. Wartość podpisanych już umów na realizację odcinków na południe od Rzeszowa to prawie 7 mld zł.

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość niemal 700 km. Z tego w eksploatacji jest już 233,6 km, a w realizacji - 339,5 km. W przetargu znajduje się ponad 5 km, a w przygotowaniu ponad 117 km.

Via Carpatia w grudniu br. została wpisana do sieci głównych szlaków Unii Europejskiej (TEN-T). Jak zapowiedział niedawno minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, ciągnący się od wybrzeża Bałtyku w Estonii do Morza Egejskiego w Grecji szlak Via Carpatia ma powstać w swoim zasadniczym kształcie do roku 2030.

Szlak nosi w Polsce imię Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który był jednym z inicjatorów powstania tej drogi.

