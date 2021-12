Świąteczny prezent dla kierowców! 30 km Via Carpatia - gotowe!

Kierowcy mogą już korzystać z prawie 30 kilometrów drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. W poniedziałek oddane zostały do ruchu trzy odcinki - od węzła Rudnik nad Sanem do węzła Łowisko. Trasa ta będzie częścią szlaku Via Carpatia.

Jak podkreślił podczas uroczystości, która odbyła się na węźle S19 Nowa Sarzyna, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, inicjatorem budowy Via Carpatia był śp. prezydent Polski Lech Kaczyński.

„Twierdził, patrząc daleko w przyszłość, że Polsce, a szczególnie Polsce wschodniej, potrzebna jest nowoczesna, bezpieczna droga. Droga, która będzie swoistym motorem, silnikiem gospodarczym regionów, przez które będzie przebiegać” – dodał.

Adamczyk przypomniał, że szlak połączy Bałtyk z morzami południa Europy m.in. morzem Egejskim.

Szef resortu infrastruktury podkreślił, że to dzięki decyzjom rządu PiS droga S19 powstaje. Minister powiedział, że za kilkanaście dni oddane będą kolejne odcinki Via Carpatia. „Do kwietnia przyszłego roku pojedziemy tą trasą z Rzeszowa do Lublina. Natomiast w 2024 dojedziemy już z Rzeszowa do Białegostoku” – zapowiedział.

Adamczyk zaznaczył, że droga nie powstałaby również, gdyby nie determinacja parlamentarzystów, samorządowców różnego szczebla oraz wojewody podkarpackiego. W tym kontekście wymienił m.in. b. marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz europosła PiS Tomasza Porębę. „Dziękuję wszystkim za to ogromne zaangażowanie, bo bez tego droga by nie powstała” – przekonywał.

Minister podziękował również wykonawcom i wszystkim służbom, które były zaangażowane w budowę tych trzech odcinków.

Zdaniem Adamczyka, polscy kierowcy przez długie lata „marzyli o bezpiecznych drogach”. „Te marzenia, za przyczyną rządu Prawa i Sprawiedliwości, stają się faktem. Życzę, aby ta droga była dla wszystkich bezpieczna, dla wszystkich przewidywalna, dla wszystkich komfortowa” – powiedział Adamczyk.

Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber mówił w czasie swojego wystąpienia, że rząd PO-PSL nie chciał budować Via Carpatia. W ocenie Webera, budowa tego szlaku jest „skokiem cywilizacyjnym” dla wschodniej części Polski.

„Dlaczego mówię, że Via Carpatia jest projektem cywilizacyjnym? Ponieważ zapewni tym terenom dostępność transportową, dostępność komunikacyjną. Te regiony wreszcie będą mogły się rozwijać, tak sam jak te, położone na zachód. Będziemy też mogli czerpać z wielkiego zasobów ludzi energicznych, ludzi kreatywnych, ludzi z pomysłami, którzy w tym regionie będą rozwijać swoje biznesy” – powiedział Weber.

Pierwszy z trzech oddanych w poniedziałek odcinków Rudnik nad Sanem – Nisko ma długość 6,4 km. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm Strabag (lider) i Strabag Infrastruktura Południe (partner). Umowę, na realizację odcinka podpisano w czerwcu 2018 r. na kwotę ponad 196,3 mln zł.

W ramach inwestycji wybudowano dwa węzły drogowe (Rudnik nad Sanem i Nisko), sześć wiaduktów, w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem i sześć przepustów.

Drugi odcinek, z którego mogą od poniedziałku korzystać kierowcy to Nisko-Jeżowe o długości 11,5 km. Wykonawcą prac było konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construcciones (partner). Umowę na realizację odcinka podpisana została w listopadzie 2018 r. i opiewała na kwotę ponad 272,6 mln zł. Jak podkreśliła rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, odcinek ten oddany został przed terminem. „Termin umowny mija dopiero w maju 2022 r.” – dodała.

Wykonawca, oprócz samej drogi, wybudował również trzy wiadukty nad drogą ekspresową, sześć przejść dla zwierząt, dziewięć przepustów dla celów ekologicznych, a także Miejsca Obsługi Podróżnych Podgórze i Jeżowe.

Trzeci oddany w poniedziałek odcinek Jeżowe-Łowisko ma 10,3 km długości. Jak zaznaczyła Rarus, wykonawcą prac był Budimex, a wartość podpisanej w sierpniu 2018 umowy wynosiła niemal 336 mln zł.

„W ramach inwestycji wybudowano dwa węzły drogowe (Jeżowe i Nowa Sarzyna), a także siedem wiaduktów, pięć mostów, przejście dla zwierząt górą, przejście dla zwierząt dołem oraz pięć przepustów o funkcji ekologicznej” – powiedziała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Droga ekspresowa S19 będzie częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Na Podkarpaciu będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Na Podkarpaciu kierowcy korzystają już z niemal 68 kilometrów S19. Ponad 47 km tej trasy jest w realizacji, a niemal 54 km w przygotowaniu.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie (Podkarpackie) przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego.

Via Carpatia ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

PAP/ as/