Kierowcy korzystają już z kolejnego odcinka Via Carpatia!

W czwartek został oddany do ruchu ponad 8-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 między węzłami Łowisko a Sokołów Małopolski na Podkarpaciu. Oznacza to, że w województwie podkarpackim kierowcy mają już do dyspozycji prawie 76 km szlaku Via Carpatia.

Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że oddanie kolejnego odcinak szlaku Via Carpatia to dowód na determinację i konsekwencję rządu PiS. Przypomniał, że inicjatorem budowy tego szlaku był śp. prezydent Polski Lech Kaczyński. Niedawno odbyła się uroczystość nadania tej drodze imienia b. prezydenta RP.

Weber wymienił też wielu polityków PiS, którzy zabiegali o powstanie tej trasy. Wymienił m.in. b. marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, europosła PiS Tomasza Porębę, obecnego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz lokalnych posłów oraz samorządowców. „Oni wszyscy bardzo aktywnie, bardzo mocno zabiegali o to, aby Via Carpatia stała się rzeczywistością” – powiedział.

Zdaniem Webera, szlak Via Carpatia nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa, ale również wpływa na rozwój regionów, przez które przebiega.

„Dzięki tej trasie budowane są potencjały przedsiębiorstw i o to właśnie chodzi, aby Via Carpatia miała wielopłaszczyznowy aspekt. Przede wszystkim bezpieczeństwo, ale też podniesienie potencjału społecznego i gospodarczego naszych regionów. Cieszę się bardzo, że od tego roku, ale także w przyszłym i w kolejnych latach, Via Carpatia takim czynnikiem rozwoju będzie, nie tylko poszczególnych regionów, ale całego naszego kraju” – podkreślił.

Obecna na miejscu wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła fakt, że odcinek jest oddawany przed czasem. W jej opinii, jeśli osoby, które są odpowiedzialne za budowę S19 na północ od Rzeszowa, będą odpowiadać za budowę tej drogi na południe od stolicy Podkarpacia - do granicy ze Słowacją, to „mamy gwarancję, że droga będzie oddana terminowo”.

„Oddane w tym roku odcinki Via Carpatia to impuls rozwojowy dla naszego regionu. To w naszym województwie łączą się autostrada A4, która łączy wschód z zachodem oraz właśnie ta droga S19, która łączy północ z południem” – powiedziała.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, kierowcy na Podkarpaciu mogą już korzystać z niemal 76 km szlaku Via Carpatia, z których ponad 45 zostało oddanych w tym roku.

„Pomiędzy Rzeszowem a granicą województw podkarpackiego i lubelskiego w budowie pozostał jeszcze jeden odcinek: Zdziary - Rudnik nad Sanem, który udostępnimy kierowcom w I połowie przyszłego roku” – zapowiedziała rzeczniczka.

Oddany w czwartek odcinek S19 Łowisko - Sokołów Małopolski Północ został udostępniony do ruchu cztery miesiące przed terminem wynikającym z umowy.

Jak podała Rarus, w związku z prowadzonymi jeszcze drobnymi pracami wykończeniowymi na węzłach będą obowiązywać ograniczenia prędkości – na węźle Łowisko do 70 km/h, natomiast na węźle Sokołów Małopolski Północ do 50 km/h. „Z kolei do czasu zakończenia wszystkich prac wyłączone z użytkowania będą Miejsca Obsługi Podróżnych na tym odcinku” – dodała.

Odcinek ma długość ok. 8,2 km, jego wykonawcą była firma Budimex. Umowa o wartości ponad 286,4 mln zł została podpisana w grudniu 2018 r.

W ramach inwestycji wybudowano m.in. dwa węzły drogowe, sześć wiaduktów, w tym przejścia dla zwierząt średnich górą i dołem oraz dwa przepusty dla zwierząt małych.

Droga ekspresowa S19 będzie częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. Trasa ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Szlak ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i będzie przebiegać przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Na Podkarpaciu będzie miała docelowo długość ok. 169 km, z czego prawie 76 km zostało oddanych już do ruchu. Niemal 39 km jest w realizacji, a prawie 54 km jest w przygotowaniu.

PAP/kp