Rentowności w górę, presja na akcjach, Brent powyżej 95 USD

Poniedziałkowa sesja rozpoczęła się w Europie od niewielkich spadków, ale w trakcie dnia zostały one wyraźnie powiększone. Brakowało jakiegokolwiek silniejszego impuls wzrostowego, indeksy stopniowo osuwały się w dół, by finalnie spaść od 0,71 proc. (IBEX) do 1,39 proc. (CAC40). Negatywnym bohaterem dnia było francuskie Societe Generale (-12,05 proc.), którego kurs runął po bardzo źle przyjętej strategii i prognozach, a także informacjach o kosztownym przebiegu postępowania regulacyjnego, które aktualnie prowadzi EBC. Najsłabszy z francuskich dużych banków, który traci pozycję na rzecz BNP i Credit Agricole, prognozuje stagnację wynikową przez najbliższe 3 lata.

WIG20 stracił 1,58 proc., mWIG40 1,04 proc., a sWIG80 0,68 proc.. O 3,68 proc. spadał KGHM, ponad dwuprocentową przecenę notował WIG Banki, o 2,98 proc. przeceniało się Allegro, a o 1,98 proc. PZU. Wśród średnich spółek duże ujemne kontrybucje poza Millenium (-4,64 proc.) wnosiły Intercars (-2,07 proc.), Tauron (-2,24 proc.) oraz Benefit (-2,25 proc.).

Amerykański rynek akcji nie reagował w ubiegłym tygodniu na dane makro, które mogły wpływać na utrzymanie jastrzębiego stanowiska FOMC podczas środowego posiedzenia, ale przed samym wydarzeniem rośnie presja. 2-latki zamykały się wczoraj przy rentowności niemal 5,06 proc., najwyższej od sierpnia. S&P500 zamknęło się wyżej o 0,07 proc., a NASDAQ o 0,01 proc., ale w obu wypadkach oznaczało to utratę i tak dość anemicznego odbicia po piątku. Półprzewodniki niżej prowadził niedawny debiutant, ARM (-4,53 proc.), po pierwszych rekomendacjach. O 3,32 proc. przeceniała się Tesla.

W godzinach porannych po raz pierwszy od listopada ropa Brent naruszyła poziom 95 USD/b pośród nieustających sygnałów deficytu fizycznego surowca. Zgodnie z wczorajszymi słowami prezesa Exxon, scenariuszem bazowym staje się powrót cen powyżej 100 USD. 3-miesięczny spread dla Brent wzrósł do 3,85 USD wobec 1,26 USD przed miesiącem. Lekko tracą rynki azjatyckie, notowania kontraktów futures sugerują kolejne lekko spadkowe otwarcie w Europie i Polsce. Kurs EUR/USD wciąż nie znalazł siły na większe odbicie mimo jastrzębiej retoryki kolejnych członków Rady. W trakcie dnia poznamy dane z amerykańskiego rynku nieruchomości i finalny odczyt CPI w strefie euro, ale nie powinny one wpływać wyraźnie na rynek.

Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion