Tuż-tuż potężne opady, szybkie wezbrania wód w rzekach

Największe wzrosty stanów wody będą miały miejsce od poniedziałku do wtorku w zlewniach dopływów górnej Wisły. Prognozowany długotrwały deszcz może powodować zalania i podtopienia, a w rejonach górskich powodzie błyskawiczne - wynika z danych IMGW. Instytut wydał ostrzeżenia III, II oraz I stopnia przed silnym deszczem i burzami dla niemal całego kraju.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował w komunikacie, że intensywne deszcze prognozuje się od niedzieli do poniedziałku na południu kraju** (woj. śląskie, małopolskie).

Mogą zostać przekroczone stany alarmowe

„Największe wzrosty stanów wody będą miały miejsce od poniedziałku do wtorku (28-29 lipca) w zlewniach dopływów górnej Wisły” - napisano.

Według Instytutu, w niedzielę „na górnej Wiśle do Dęblina przeważać będą stabilizacja stanów wody w strefie wody niskiej i odcinkowo średniej”. Dodano, że w trakcie intensywnych deszczów może dojść do pojawienia się pierwszych gwałtownych wzrostów stanów wody, szczególnie na karpackich dopływach Wisły w woj. śląskim i małopolskim.

„Istnieje możliwość pojawienia się pojedynczych przekroczeń stanów ostrzegawczych oraz alarmowych” - ostrzegł w komunikacie.

Wielkie opady na południu Polski

Według prognoz w poniedziałek, 28 lipca na górnej Wiśle do Dęblina wystąpią wahania w strefie średniej i niskiej. „Na dopływach, wskutek spływu wód opadowych może dojść do utworzenia się lokalnych wezbrań, przy licznych przekroczeniach stanów umownych. Najszybciej na opad mogą zareagować zlewnie tzw. Małej Wisły (Brynica, Przemsza) oraz Skawy, Raby i Dunajca. Wraz z przemieszczaniem się strefy opadu wzrosty poziomu wody mogą mieć miejsce także w zlewni górnego Sanu” - podał Instytut.

Z informacji IMGW wynika, że we wtorek, 29 lipca na górnej Wiśle do Dęblina prognozuje się dalsze wzrosty i wahania stanów wody w strefie średniej i niskiej. Na dopływach Wisły zwiększy się udział strefy wody wysokiej, a przemieszczające się w dół zlewni górskich fale wezbraniowe będą uchodzić do Wisły. „Na górnych odcinkach karpackich dopływów Wisły obserwować będziemy stopniową stabilizację i opadanie stanów wody, w związku z wygasającymi opadami” - dodano.

Gwałtowne burze w całym kraju

Monitoring burz IMGW wskazuje, że w niedzielę występować będą one głównie we wschodniej części kraju. Porywy wiatru w trakcie burz nie powinny przekraczać 70-80 km/h, a punktowo możliwy będzie grad.

„Największa aktywność spodziewana jest w godzinach popołudniowych i wieczornych. Burze rozwijać się będą zarówno w formie izolowanych komórek, które z biegiem dnia będą mogły tworzyć lepiej zorganizowane struktury wielokomórkowe jak i będą wbudowane w system zachmurzenia warstwowego (szczególnie w pasie od woj. opolskiego, śląskiego i małopolskiego przez woj. łódzkie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie po woj. warmińsko-mazurskie), gdzie dodatkowo będą zwiększać sumy opadów” - czytamy w komunikacie IMGW.

Instytut poinformował także, że nocy z niedzieli na poniedziałek rozwój burz nadal związany będzie z przemieszczaniem się ośrodka niżowego wraz z układem frontów atmosferycznych.

Opady nawet do 100 litrów na mkw.

„Na znacznym obszarze prognozy występowania burz możliwe będą sumy opadów do 25-35 mm, a miejscami do około 50 mm. Niewykluczone są również wyższe kumulacje opadów, nawet do 80-100 mm i wg. najnowszych wyliczeń modeli numerycznych sytuacja taka może mieć miejsce lokalnie na obszarze woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego lub łódzkiego” - napisano.

IMGW wydał na niedzielę i poniedziałek ostrzeżenia III stopnia przed silnym deszczem z burzami dla południowej części województwa opolskiego, śląskiego i małopolskiego oraz ostrzeżenia II stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województwa łódzkiego oraz części województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Na tych samych terenach, włącznie z województwem pomorskim, wydano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na 27 i 28 lipca. RCB ostrzega osoby przebywające na tych terenach przed intensywnym deszczem, burzami oraz możliwymi podtopieniami. „Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb” – brzmi rozesłany komunikat. Wydany został również alert I stopnia przed burzami. Dotyczy on województwa lubelskiego oraz części województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne II stopnia przed wezbraniami wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Będą one obowiązywać na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i opolskiego od niedzielnego poranka do godz. 16 w poniedziałek. Reszta Polski, z wyjątkiem północnego zachodu, jest objęta ostrzeżeniem hydrologicznym I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wody.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

„Wielka ropa” to przykrywka dla katastrofy finansów?

Działka po Intelu już czeka na innego technogiganta?

Wielomiliardowe straty kolosa energetyki

»»Bezpieczeństwo energetyczne Polski tylko na papierze – na antenie telewizji wPolsce24!