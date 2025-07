Wielomiliardowe straty kolosa energetyki

Wyniki testów wskazują na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych spółek grupy PGE w wysokości ok. 9,1 mld zł, w tym w segmencie energetyki konwencjonalnej w wysokości ok. 8,7 mld zł i w segmencie energetyki odnawialnej w wysokości ok. 0,4 mld zł - poinformowało PGE w komunikacie.

Jednocześnie w toku prac zidentyfikowano konieczność zmniejszenia wartości aktywa na podatek odroczony (zgodnie z MSR 12) w segmencie energetyki konwencjonalnej w wysokości ok. 2,5 mld zł.

Spółka podała, że powyższe zdarzenia obniżą wynik brutto grupy kapitałowej PGE za I półrocze 2025 roku o ok. 9,1 mld zł, a wynik netto o kwotę ok. 11,6 mld zł.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PGE za I półrocze 2025 roku, które będzie przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta.

