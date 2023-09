EuroSkills Gdańsk 2023: przyszłość nowoczesnej gospodarki to tradycyjne zawody

600 zawodników z 32 krajów i trzydniowa rywalizacja w 43 konkurencjach – to liczby tegorocznego finału konkursu EuroSkills. Impreza po raz pierwszy zagościła w Polsce. W Gdańsku polscy reprezentanci zdobyli łącznie 13 medali.

EuroSkills to międzynarodowe zawody, które odbywają się co dwa lata i stanowią okazję do rywalizacji i wymiany doświadczeń wśród młodych profesjonalistów reprezentujących różne dziedziny zawodowe. To także okazja do promowania innowacyjności i współpracy między edukacją a biznesem.

Często słyszę pytanie, czym właściwie jest EuroSkills i za każdym razem utwierdzam się w przekonaniu, że nie da się zbudować definicji tego wydarzenia, zamykając ją w jednej frazie. To niezwykle pojemna idea o pięknych celach i założeniach. Z jednej strony zawody EuroSkills są doskonałą odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku pracy oraz przyczyniają się do budowy nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Z drugiej EuroSkills to fuzja młodości, zdolności, konsekwencji i pracowitości z wsparciem ze strony tych dla których dobro młodzieży i rozwijanie ich talentów w celu lepszego życia jest wartością nadrzędną. EuroSKills to także pomost, który - jak żadne inne przedsięwzięcie - doskonale i skutecznie łączy szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo wyższe z biznesem zarówno tym lokalnym, krajowym czy z globalnymi koncernami będącymi partnerami tej inicjatywy. Wreszcie EuroSkills to najbardziej prestiżowe i największe na świecie konkursy umiejętności zawodowych; od profesji osadzonych w najnowocześniejszych technologiach, przez robotykę i mechatronikę po tradycyjne gotowanie, spawanie czy florystykę. A co najważniejsze, wszystko powyższe spaja duch sportowej rywalizacji – wyjaśnia dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Na EuroSkills tradycyjne umiejętności takie jak gotowanie, spawanie, czy florystyka, spotykają się z nowoczesnymi zawodami, jak cyfrowa architektura czy integracja robotów przemysłowych. Zdaniem Rafała Bienia, dyrektora pionu automatyki przemysłowej w Siemens Polska, w odpowiedzi na transformację cyfrową, najbardziej poszukiwane kompetencje to oprócz ambicji, kreatywności i współpracy w grupie to umiejętność działania w międzynarodowych zespołach rozproszonych, a także komunikatywność, rozumiana jako biegłość w językach programowania. Istotne są też kompetencje związane z transformacją cyfrową pod kątem digitalizacji, czyli umiejętność pracy w chmurze, wszelkie umiejętności związane z technologią cyfrową, edgeową, brzegową. Rośnie też znaczenie znajomości technologii związanych z cyberbezpieczeństwem.

Europa potrzebuje specjalistów

W przeszłości szkolnictwo branżowe nie było bardzo faworyzowane przez nasze władze czy program edukacyjny. Teraz to się zmienia. Zaczynamy odczuwać drastyczny brak fachowców z różnych dziedzin. Dlatego takie wydarzenia jak EuroSkills pomagają zwrócić uwagę rządzących, uczelni a także samych adeptów czy potencjalnych studentów na to, że porządny fach w ręku nie musi oznaczać ciężkiej pracy. Młodzi specjaliści świetnie odnajdują się w wykorzystaniu w pracy najnowszych technologii, które bardzo ją ułatwiają – zaznacza Artur Kordowski, market manager, Würth Polska, jednego z partnerów odbywających się w Gdańsku EuroSkills.

Przedstawiciele firm podkreślają, że to bardzo dobrze, że zawody techniczne, rzemieślnicy, są popularyzowani podczas wydarzeń takich jak EuroSkills.

Cały czas się mówi o nauce w liceach, a popularyzowane powinny być właśnie szkoły branżowe, ponieważ dają fach w ręku i dobrą przyszłość. Cały czas widać jak duże jest zapotrzebowanie na fachowców. Zgodzi się ze mną każdy, kto robił ostatnio remont lub szukał wykwalifikowanego elektryka lub hydraulika – dodaje Barbara Szymańska, specjalistka ds. komunikacji wewnętrznej i PR Würth Polska.

Połączenie edukacji z biznesem

Obserwujemy brak profesjonalistów na rynku. Jest też problem z sukcesją w firmach budowlanych, których właściciele są coraz starsi. Potrzebni są młodzi ludzie, którzy wejdą na rynek pracy i będą profesjonalnie wykonywać prace budowlane czy wykończenia wnętrz. Trzeba docierać do młodzieży, do uczniów szkół zawodowych i pokazywać im rozwiązania, dzięki którym będą potrafili profesjonalnie pracować, co da im łatwiejszy start w dorosłe życie i własny biznes. Pomagają w tym wydarzenia takie jak EuroSkills – mówi Monika Mychlewicz, kierownik ds. komunikacji i trade marketingu w Caparol Polska.

Mychlewicz podkreśla także rolę biznesu w zapewnianiu szkołom dostępu do najlepszych praktyk rynkowych i know-how. - Jesteśmy w stałym kontakcie ze szkołami budowlanymi. Widzimy, że teraz największe oblężenie przeżywają szkoły o profilu prace wykończeniowe. Z perspektywy kilkudziesięciu lat działania oceniamy, że to producenci niosą kaganek oświaty i dostarczają materiały do ćwiczeń praktycznych czy na szkolenia merytoryczne. Tą wiedzę wnosimy już na poziomie edukacji młodych ludzi, więc to jest ogromne pole do zagospodarowania, dodania młodzieży możliwości pracy materiałami, z którymi zetkną się potem na realnym rynku pracy.

Przyszłość nowoczesnej gospodarki to również tradycyjne zawody

Umiejętności to przyszłość, ale także teraźniejszość, bo już dziś należy pracować nad tym, jak kształcenie branżowe przyczyni się do zapewnienia specjalistów, którzy będą gotowi, by budować i rozwijać innowacyjną gospodarkę. Między innymi na ten temat rozmawiali uczestnicy VI Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego, który był wydarzeniem towarzyszącym mistrzostwom EuroSkills.

Umiejętności zawodowe i techniczne budują naszą indywidualną siłę i osobiste talenty. – Stanowią podstawę współczesnego życia i są siłą napędową gospodarek. Dlatego jako Europa potrzebujemy nowej mapy, by umożliwić młodym ludziom obecność na rynku pracy. Jestem przekonana, że połączone wysiłki różnych organizacji w kontekście szkolenia zawodowego przyniosą korzyści nam wszystkim, zbudujemy tak nasze wspólne zasoby na przyszłość - powiedziała Teija Ripattila, prezes zarządu WorldSkills Europe podczas sesji otwierającej wydarzenie w którym udział wzięło kilkuset naukowców, ekspertów edukacyjnych, a także rektorów i przedstawicieli najważniejszych polskich uczelni wyższych. Organizatorem Kongresu była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z WorldSkills Europe i Komisją ds. Zatrudnienia i Praw Socjalnych Komisji Europejskiej.

Święto młodych zawodowców

EuroSkills Gdańsk 2023, pod hasłem #UnitedBySkills, był wyjątkowym wydarzeniem dla Polski, łączącym sektor przemysłowy, społeczny i edukacyjny w ciągu trzech dni pełnych akcji zmagań w 42 różnych umiejętnościach i zawodach.

Wśród tysięcy widzów, którzy zgromadzili się 9 września na Ceremonii Zamknięcia w Polsat Plus Arena Gdańsk, byli Teija Ripattila, Przewodnicząca Zarządu WorldSkills Europe oraz prof. Paweł Poszytek, Oficjalny Delegat WorldSkills Polska i Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Polska zakończyła ósmą edycję igrzysk branżowych z aż 7 medalami. Trzy złote przypadły: Rafałowi Rygalikowi, specjaliście w dziedzinie Frezowanie CNC, Janowi Firlejowi, który bronił biało-czerwonych barw w kategorii Elektronika, a także Piotrowi Wyrzykowi i Hubertowi Krasuskiemu, młodym fachowcom w obszarze Integracji robotów przemysłowych.