Już 5 września startuje EuroSkills 2023. Do Gdańska przyjedzie 600 młodych specjalistów

W dniach 5 - 9 września na terenie Amberexpo i Polsat Plus Areny Gdańsk 600 zawodników z 32 krajów powalczy o tytuły Mistrza Europy. Uczestnicy największych igrzysk branżowych starego kontynentu konkurować będą w 43 dyscyplinach m.in. meblarstwie, florystyce, piekarstwie i mechanice samochodowej. Wydarzenie wpisuje się w obchody Europejskiego Roku Umiejętności, inicjatywy mającej na celu zmierzenie się z kluczowym wyzwaniem, jakim jest niedobór specjalistów, z którym borykają się pracodawcy nie tylko w Polsce, ale całej Unii

Na początku lat 90. XX wieku szkoły branżowe wypuszczały na rynek pracy niemal 240 tys. absolwentów rocznie. Następne lata przyniosły jednak odwrót od zawodówek. Na tyle istotny, że w 2013 roku ten rodzaj szkoły ukończyło zaledwie 67 tys. osób. Po zmianach ustrojowych w społeczeństwie panowało przeświadczenie, że główną rolę w gospodarce przyszłości będzie odgrywać sektor usług. Młodzież zaczęła stawiać na wykształcenie ogólne, a szkolnictwo branżowe mocno podupadło.

Przez ostatnie dwie dekady do szkół zawodowych rekrutowali się głównie słabsi uczniowie, niedoinwestowana infrastruktura placówek stała się przestarzała, kształcenie zawodowe nie szło za potrzebami rynku pracy, a społeczne postrzeganie szkół branżowych i techników znacznie się pogorszyło. Gospodarka wystawiła za to rachunek nie tylko Polsce, ale wszystkim krajom Unii Europejskiej. Dzisiaj, uczelnie wyższe kończy rokrocznie średnio 1,5 miliona absolwentów, niestety, wciąż brakuje fachowców w branżach takich jak: budowlanka, fryzjerstwo, mechanika, elektronika, programowanie czy gastronomia.

Dobra wiadomość jest taka, że po blisko trzech dekadach szkolnictwo zawodowe w Polsce odzyskuje utraconą renomę. Pogłębiający się deficyt specjalistów negatywnie oddziaływujący na rozwój lokalnej gospodarki wymusił na państwie podjęcie kroków w kierunku odbudowy prestiżu edukacji branżowej. Odpowiedzią na te wyzwania była reforma, dzięki której tzw. zawodówki zyskały mocne wsparcie systemowe - mówi Dawid Solak, zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Możemy śmiało powiedzieć, że podejmowane przez ostatnie lata działania przynoszą wymierne efekty. Już 58,5 proc. młodych ludzi w szkołach ponadpodstawowych stawia na naukę praktycznych umiejętności w szkołach zawodowych. Ten odsetek, wyższy niż średnia w Unii Europejskiej, wskazuje, że w Polsce zaczynamy doceniać prestiż przygotowania do zawodu. Dzisiaj musimy skupić się na inicjatywach podnoszących efektywność nauki praktycznych umiejętności, tak aby ułatwić absolwentom możliwość rozwoju zawodowego – dodaje.

Polska od lat stawia na rozwój szkolnictwa zawodowego. Prestiżowe zawody, jakimi są Euroskills, są jednym z elementów wspierania młodych rzemieślników i zachęcania młodzieży do inwestowania w praktyczną naukę zawodu.

Co to jest Euroskills? EuroSkills Gdańsk 2023 to ósma edycja, odbywającego się co dwa lata, największego w Europie wydarzenia związanego z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności. Konkurs gromadzi setki młodych profesjonalistów z krajów całej Europy, którzy rywalizują o tytuły najlepszych w wybranej przez siebie umiejętności. - Jak żadna inna inicjatywa, EuroSkills skutecznie łączy edukację branżową na szczeblu szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych z biznesem, począwszy od lokalnego i krajowego, a skończywszy na globalnych koncernach. Przykłady zawodników, którzy są podziwiani przez kibiców i przy wsparciu sponsorów rywalizują z najlepszymi konkurentami z całego świata, by potem zdobyć pracę w czołowych światowych firmach – inspirują i motywują ich rówieśników – tłumaczy Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Najlepszych specjalistów w Europie będzie można podziwiać na żywo, od 5 to 9 września na arenach centrum kongresowego Amber Expo i stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk – wstęp na zawody jest nieodpłatny, wystarczy jedynie rejestracja na - https://euroskills2023.org/pl/zarejestruj-sie/.