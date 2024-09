Powódź oszustw na pomocy dla… powodzian

130 zbiórek pieniędzy mogących mieć znamiona przestępstwa związanych z organizowaniem pomocy dla powodzian ujawnili do tej pory funkcjonariusze - poinformowało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

CBZC przekazało, że policjanci ujawnili też 35 kont społecznościowych szerzących dezinformacje i udostępniających wiadomości, które mogą mieć negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa.

Zbiórka musi być zaufana

Podkomisarz Marcin Zagórski z biura prasowego CBZC w rozmowie z PAP zaapelował, by wszystkie osoby, które chcą wesprzeć powodzian korzystały ze sprawdzonych instytucji, które niosą pomoc.

„Nie korzystajmy z takich zbiórek, które dostaliśmy smsem, bądź ktoś nam przesyłał mailem, szczególnie, jeżeli takie zbiórki pojawiają się u prywatnych osób i mamy podejrzenia, co do ich autentyczności” - zaznaczył.

Podkreślił, że zbiórka musi być zaufana. „Portale które się tym zajmują weryfikują osoby, które zakładają zbiórki” - wskazał podkom. Zagórski.

Doprecyzował, że jeśli chodzi o zbiórki dla powodzian to wszystkie informacje, które docierają do funkcjonariuszy są na bieżąco weryfikowane.

Podstawiony strony i przejmowanie kont społecznościowych

Przypomniał jednocześnie, żeby uważać na wiadomości pochodzące rzekomo od RCB oraz próby przejmowania kont w social mediach.

„Niektóre wpisy w social mediach swoim krzykliwym tytułem i opisem mają zachęcić nas, żebyśmy kliknęli w materiał np. +Rwąca woda porwała dziewczynkę. Mamy nagranie zobacz to+. Tymczasem, gdy klikniemy w taką informację, kolejnym krokiem jest potwierdzenie swojego wieku poprzez zalogowanie i wtedy wpisując takie dane przekazujemy je oszustom, bo to jest podstawiona, phishingowa strona” - wyjaśnił podkom. Zagórski.

Dodał, że efektem jest utrata dostępu do konta w mediach społecznościowych.

„Oszuści mogą się też podszywać pod Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i wysyłać fałszywe smsy. Bardzo prosto je odróżnić. SMS od oszusta będzie prawdopodobnie zawierał jakiś link w przeciwieństwie do prawdziwego smsa od RCB, który nigdy nie zawiera żadnych linków” - powiedział podkom. Zagórski.

Gdzie zgłosić podejrzane działania

Zaznaczył, że jeśli natrafimy na takiego smsa to można to zgłosić do CERT Polska pod numer telefonu 8080 w celu jego zablokowania. Z kolei, jeżeli wydaje nam się, że zbiórka możne być fałszywa, to można to zgłaszać pod adresami: [email protected] lub [email protected].

Podkom. Zagórski poinformował również, że w poniedziałek zatrzymano dwie osoby, które wykorzystując sytuację powodziową właśnie takie wpisy na mediach społecznościowych zamieszczały i mogły dokonywać oszust na masową skalę. „Policjanci cały czas nad tą sprawą pracują. Dzisiaj trwają czynności z tymi osobami” - powiedział Zagórski.

Dopytany o zatrzymania związane z dezinformacją przekazał, że przed weekendem zatrzymano mężczyznę na terenie woj. dolnośląskiego, który pisał w mediach społecznościowych o szabrownikach w Lądku Zdroju i w Stronu Śląskim. „To wymusiło podjęcie przez nas działań i skierowanie znacznych sił policyjnych. Jak się potem okazało ten wpis był fałszywy. Ten mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka i został zwolniony. Natomiast czynności z policyjnych działań zostały przekazane do prokuratury” - wyjaśnił podkom. Zagórski.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Brzoska: zagraniczne firmy omijają podatki w Polsce

Orlen inwestycje. Co z kompleksem w Gdańsku?

Toniemy w długach. W jeden miesiąc więcej o 15 miliardów!

»» Rozmowa z red. Agnieszką Łakomą o elektromobilności na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: