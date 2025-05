Tak na Śląsku wyłudzano kredyty! "Stu zatrzymanych"

112 osób usłyszało zarzuty w prowadzonej przez śląską policję sprawie grupy przestępczej wyłudzającej na dużą skalę kredyty i pożyczki na fikcyjne lub nieświadome niczego osoby. Wartość strat przekroczyła 3,5 mln zł.

W latach 2014-2016 grupa ta ponad tysiąc razy doprowadziła lub usiłowała doprowadzić banki i instytucje pożyczkowe do niekorzystnego rozporządzenia mieniem – podał we wtorek zespół prasowy śląskiej policji, który poinformował o zamknięciu ostatniego wątku śledztwa. Prowadzili je policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą komendy wojewódzkiej w Katowicach.

Dotychczas Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do sądu akty oskarżenia wobec 82 osób. Wśród 112 osób, które usłyszały zarzuty są trzej organizatorzy procederu.

Policjanci zajmowali się tą sprawą w 2015 r. „Członkowie grupy werbowali osoby bezdomne i bezrobotne, oferując im drobne wynagrodzenie w zamian za założenie rachunku bankowego i przekazanie danych dostępowych. Rachunki te były wykorzystywane do składania fałszywych wniosków kredytowych oraz do wyłudzania pożyczek gotówkowych” – opisała komenda wojewódzka.

Policjanci zabezpieczyli ponad 200 umów otwarcia rachunków bankowych, specjalistyczną drukarkę do podrabiania dokumentów tożsamości, a także wiele sztuk sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych, które przestępcy wykorzystywali do podszywania się pod fikcyjnych kredytobiorców.

Wśród podejrzanych są osoby, które użyczyły swoich danych i kont bankowych – one odpowiedzą za pomoc w przestępstwach. Dwóch głównych organizatorów zostało aresztowanych, wobec pozostałych zastosowano środki wolnościowe. Policjanci zabezpieczyli również majątek podejrzanych o wartości przekraczającej pół miliona złotych. Oskarżonym grozi do 12 lat więzienia.

Policja przypomina, że nigdy nie należy udostępniać danych dostępowych do swojego rachunku bankowego ani danych osobowych. Założenie konta bankowego i przekazanie danych do logowania komuś obcemu, może zakończyć się sprawą karną, jeśli rachunek ten zostanie wykorzystany do przestępstwa. Nawet nieświadome umożliwienie wykorzystania swojego konta do wyłudzeń może być potraktowane jako pomocnictwo w przestępstwie – zaznaczają mundurowi.

PAP/ as/