Obligacje skarbowe. Jaka oferta na wrzesień?
Ministerstwo Finansów nie zmieniło oprocentowania skarbowych obligacji detalicznych, które będą sprzedawane we wrześniu – podał resort w poniedziałkowym komunikacie.
„We wrześniu warunki oprocentowania obligacji oszczędnościowych utrzymujemy na niezmienionym konkurencyjnym poziomie, przy zachowaniu preferencji dla rynku detalicznego względem rynku hurtowego” – powiedział cytowany w poniedziałkowym komunikacie resortu finansów wiceminister Jurand Drop.
MF podało, że we wrześniu oprocentowanie:
- 1-rocznych obligacji o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie 5 proc.,
-
2-letnich 5,15 proc. w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym.
-
Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3 proc. w skali roku, a 3-letnich 5,4 proc.
Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio:
-
5,75 proc. 4-letnie oraz
-
6 proc. 10-letnie.
6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą 5,95 proc. i 6,25 proc. w pierwszym rocznym okresie odsetkowym.
Mechanizmy oprocentowania obligacji o różnym okresie
Resort przypomniał także, że oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która nie została zmieniona i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych we wrześniu 0 proc. dla obligacji 1-rocznych oraz 0,15 proc. dla 2-letnich. Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,5 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 2 proc. Bez zmian pozostały również marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10-latek i wynoszą odpowiednio: 2 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2,5 proc. dla 12-letnich.
Obligacje oszczędnościowe można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki.
PAP, sek
